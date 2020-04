“Addio angioletto”, Monreale saluta il piccolo Agostino

La comunità di Monreale si è fermata virtualmente per dare l’ultimo saluto al piccolo Agostino, morto per un tragico incidente domestico durante la notte tra sabato e domenica. Avrebbe compiuto 3 anni a maggio il piccolo la cui morte ha scioccato non solo Monreale ma la Sicilia intera.

Il piccolo Agostino sarebbe morto dopo essere rimasto incastrato ad una cordicella della tenda di casa, che dopo una caduta accidentale gli si è stretta attorno al collo. Ieri, almeno per sessanta secondi, si è fermata pure fisicamente. Sono stati 60 secondi densi di dolore a Monreale nel giorno del lutto cittadino. Le saracinesche sono state abbassate lungo diverse strade della città, minuto di silenzio e bandiere a lutto al palazzo di città.

A causa delle restrizioni legate all’emergenza Covid-19, non è stato possibile celebrare il funerale del piccolo Agostino Mario Prestidonato. Non ci sarebbe stata nessuna cerimonia funebre e nessun corteo. Il vescovo di Monreale ha benedetto la salma del piccolo angioletto e i parenti più stretti si sono diretti in macchina verso il cimitero comunale. Il corpicino è stato seppellito alla presenza del sindaco, Alberto Arcidiacono.

L’arcivescovo, Michele Pennisi, attraverso una nota indirizzata alla famiglia, ha dato la sua benedizione al piccolo. “La morte del piccolo Agostino Prestidonato, che come un ladro lo ha rubato all’affetto dei suoi genitori – scrive il presule – ci ha lasciato senza parole. Forse il silenzio sarebbe il miglior interprete delle emozioni e dei dolori che stiamo vivendo. Ma se le parole degli uomini si frantumano in fredde sillabe prive di vigore, la parola di Dio ha il potere di alleggerire il peso di ogni sconfinato tormento e di illuminare di speranza anche il mistero di questa morte assurda”. “In questo momento di dolore – ha concluso – accresciuto dal fatto che non è possibile celebrare un funerale pubblico, mi sento particolarmente vicino agli afflitti genitori Antonino e Stefania, a tutti i suoi parenti e sui quali invoco il conforto della speranza cristiana nella vita eterna”.