Il malore a scuola, Cristian «angioletto volato via troppo presto»

Sgomento e incredulità a Porticello per la la morte del piccolo Cristian Miceli, il dodicenne della borgata di Santa Flavia, che venerdì mattina si è accasciato mentre era a scuola, la Karol Wojtyla.

Le condizioni del ragazzo – che era sano e non aveva mai avuto problemi di salute – erano apparse subito molto gravi. I sanitari del 118, con la dottoressa Anna Calcaterra, erano riusciti a rianimarlo. Il cuore aveva ripreso a battere, ma un’emorragia cerebrale si è rivelata fatale. Ieri pomeriggio i medici, dopo essersi riuniti, hanno proceduto alla dichiarazione di morte cerebrale.

Le speranze si sono spente dopo l’entusiasmo dei soccorritori che ce l’hanno messa tutta per salvare il piccolo Cristian.

Tantissimi i messaggi di dolore sui social metta la famiglia Miceli ieri ha diffuso questo comunicato: “Come già sapete il nostro Cristian non c’è più. Abbiamo sentito l’affetto di tutta la comunità in questi due giorni, abbiamo sentito le vostre preghiere e il vostro calore. Nulla è bastato e nulla ha più senso, dobbiamo solo provare a sopravvivere. Vi prego, siate rispettosi in questo momento devastante per tutti noi”.

Il funerale del piccolo Cristian Miceli si svolgerà nella chiesa della Madonna del Lume di Porticello lunedì alle ore 10.30.