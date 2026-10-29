CataniaCronaca

Etna, allerta rossa: chiuso lo spazio aereo, voli limitati a Catania

di Redazione
lettura in 1 minuti
Il settore B1 dello spazio aereo dell’Etna è stato chiuso con effetto immediato e gli arrivi all’aeroporto di Catania sono stati limitati a un massimo di dieci voli ogni ora fino alle 21.

Il settore B1 dello spazio aereo dell’Etna è stato chiuso con effetto immediato e gli arrivi all’aeroporto di Catania sono stati limitati a un massimo di dieci voli ogni ora fino alle 21.

La misura è stata confermata da SAC, la società che gestisce lo scalo etneo, in seguito alle disposizioni del Nucleo di Coordinamento Operativo, organismo che gestisce il traffico aereo e la sicurezza dello spazio aereo in relazione alle emergenze legate all’attività eruttiva dell’Etna.

Nonostante le limitazioni, al momento non si registrano criticità all’aeroporto di Catania. La situazione dello scalo viene comunque monitorata in relazione all’evoluzione dell’attività vulcanica.

Da questa mattina il codice di allerta per l’aviazione sull’Etna è passato da arancione a rosso, a causa di una debole emissione di cenere vulcanica ancora in corso.

Consigliati per te

  1. L’Etna torna a eruttare, chiuso lo spazio aereo di Catania: stop agli arrivi fino alle 16
  2. Eruzione Etna, chiuso lo spazio aereo del settore B2 fino alle 19
  3. Cenere vulcanica e stop voli, Marano: “Subito un piano per gestire impatto fenomeni eruttivi Etna su trasporto aereo e ridurre i disagi”
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
diRedazione
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Nove anni di reclusione. È la condanna inflitta dai giudici del tribunale di Termini Imerese, presieduti da Mario Conte, a un uomo di 46 anni accusato di aver abusato della figlia della sua ex compagna, che all'epoca dei fatti aveva 11 anni.
Ha violentato la figlia della compagna, condannato a 9 anni un 46enne
Cronaca
Un’operazione di controllo straordinario del territorio è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia Palermo Piazza Verdi a Bonagia. L'attività è stata eseguita in sinergia con i militari della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 12° Reggimento Carabinieri "Sicilia", con il Nucleo Cinofili, con i Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, unitamente ai Vigili del Fuoco e ai tecnici specializzati dell'Enel.
Controlli a tappeto dei carabinieri a Palermo: scoperti cani maltrattati e furto di energia elettrica
Cronaca
«Tra il 2019 e il 2024 il nostro prodotto interno lordo è aumentato del 9,3 per cento in termini reali, contro il 5,8 per cento della media italiana: un risultato che colloca la Sicilia tra le prime regioni del Paese per crescita economica». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, partecipando al Forum Act Tank Sicilia 2026, organizzato da TEHA Group a Castello Utveggio, a Palermo. Nel corso dell’evento, che ha visto la partecipazione di esponenti del mondo istituzionale, imprenditoriale e della ricerca, è stato presentato stamattina il rapporto “Strategie e politiche per una Sicilia al centro del Mediterraneo, aperta, attrattiva e connessa”.
Schifani all’Act Tank: “Pil siciliano al +9,3% in cinque anni, crescita più alta d’Italia”
Politica
Un incidente ha causato pesanti disagi alla circolazione all’ingresso dell’autostrada A19, in direzione Catania, all’altezza del ponte di via Giafar, a Palermo.
Incidente sulla A19, traffico in tilt: lunga coda verso Catania
Cronaca
PALERMO / MONREALE – Nove sindaci, una lettera e una richiesta chiara: evitare che il cantiere all'ospedale Ingrassia di Palermo lasci senza assistenza un intero comprensorio. I primi cittadini dei Comuni aderenti al Consorzio Sviluppo e Legalità hanno scritto al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per ottenere garanzie sulla continuità delle cure mentre si avvicina l'avvio dei lavori di ristrutturazione del presidio.
Ospedale Ingrassia, i sindaci chiedono un tavolo urgente con la Regione, 100mila persone senza cure?
Politica