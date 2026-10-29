Etna, allerta rossa: chiuso lo spazio aereo, voli limitati a Catania

Il settore B1 dello spazio aereo dell’Etna è stato chiuso con effetto immediato e gli arrivi all’aeroporto di Catania sono stati limitati a un massimo di dieci voli ogni ora fino alle 21.

La misura è stata confermata da SAC, la società che gestisce lo scalo etneo, in seguito alle disposizioni del Nucleo di Coordinamento Operativo, organismo che gestisce il traffico aereo e la sicurezza dello spazio aereo in relazione alle emergenze legate all’attività eruttiva dell’Etna.

Nonostante le limitazioni, al momento non si registrano criticità all’aeroporto di Catania. La situazione dello scalo viene comunque monitorata in relazione all’evoluzione dell’attività vulcanica.

Da questa mattina il codice di allerta per l’aviazione sull’Etna è passato da arancione a rosso, a causa di una debole emissione di cenere vulcanica ancora in corso.