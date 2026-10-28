Palermo conquista il mondo: boom di turisti stranieri, oltre 1,4 milioni nei primi mesi del 2026

Quasi sette presenze su dieci, a Palermo, portano ormai la firma di visitatori arrivati dall’estero. Nel primo semestre del 2026 gli stranieri hanno toccato il 69,4% del totale, contro il 64,8% dello stesso periodo del 2025, in una città che ha superato quota 1 milione e 400 mila presenze complessive. È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio turistico della Regione Siciliana.

Tra i mercati di provenienza più rilevanti figurano Germania, Stati Uniti e Polonia, e proprio quest’ultima mette a segno l’aumento più consistente: circa 46 mila presenze in più rispetto ai primi sei mesi del 2025. Alle sue spalle si collocano la Slovacchia, con 8.700 presenze aggiuntive, e il Regno Unito, che ne guadagna 6.450

Il quadro si completa con il rapporto Nexi sulle spese digitali dei viaggiatori stranieri in Italia, relativo al periodo gennaio-agosto 2026. In otto mesi, le transazioni elettroniche dei visitatori esteri a Palermo hanno raggiunto i 136 milioni di euro, il 26,9% in più rispetto all’anno precedente. È l’incremento percentuale più alto tra tutte le città italiane: segno che l’aumento degli arrivi si traduce anche in una maggiore ricaduta economica sul territorio.

Nei numeri il sindaco Roberto Lagalla legge una città capace di rafforzare il proprio appeal sui mercati internazionali e di consolidarsi tra le mete più dinamiche. «La nostra città è sempre più conosciuta, scelta e apprezzata dai visitatori stranieri», sottolinea il primo cittadino, osservando come Palermo riesca a intercettare flussi provenienti da aree geografiche diverse, ampliando e diversificando i propri mercati di riferimento.

Secondo Lagalla il risultato è frutto del lavoro di promozione condotto all’estero e della crescita dei collegamenti aerei con l’aeroporto Falcone-Borsellino, sia sulle rotte occidentali sia su quelle orientali.

Il sindaco dedica un passaggio anche al dato Nexi: «Palermo non è soltanto una destinazione capace di attrarre un numero crescente di visitatori, ma è anche una città nella quale il turismo genera valore economico concreto». Una crescita che, per l’amministrazione, rappresenta un’occasione per il tessuto produttivo e ricettivo e per l’intera filiera dell’accoglienza.

Resta ora da capitalizzare il momento favorevole. «La sfida è continuare a trasformare questi risultati in opportunità di lavoro, investimenti e sviluppo diffuso, rafforzando al tempo stesso la qualità dell’offerta turistica e la sostenibilità della crescita», conclude Lagalla.