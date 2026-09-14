Catania

L’Etna torna a eruttare, chiuso lo spazio aereo di Catania: stop agli arrivi fino alle 16

di Redazione Web
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L’Etna torna a far parlare di sé proprio nei giorni clou dei rientri dalle vacanze, con nuovi disagi per chi vola da e per la Sicilia. A causa della cenere vulcanica emessa dal vulcano e sospinta dai venti in quota, la SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania, ha disposto la chiusura del settore C1 dello spazio aereo, con conseguente stop ai voli in arrivo nello scalo catanese fino alle 16:00 di oggi, 14 settembre.

Per ora il blocco riguarda formalmente solo gli atterraggi, mentre le partenze non risultano ufficialmente sospese. Tuttavia, l’esperienza dei mesi estivi ha già dimostrato come questo tipo di restrizione finisca spesso per ripercuotersi anche sui decolli, sia per il mancato arrivo degli aeromobili coinvolti nella rotazione dei voli, sia per una serie di altre criticità operative a catena che si generano negli scali interessati.

La società di gestione invita chi deve volare da o verso Catania a controllare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di mettersi in viaggio verso l’aeroporto, ricordando che nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti sulla situazione.

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