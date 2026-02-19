Cronaca

Partinico, fermano coppia con coltello, li rapinano e tentano di violentare la fidanzata: 4 arresti

Una serata trasformata in un incubo. Una coppia di fidanzati è stata inseguita in auto, speronata, minacciata con un coltello, picchiata e rapinata. La ragazza ha anche subito un tentativo di violenza sessuale. È quanto sarebbe avvenuto la notte del 30 novembre scorso a Partinico, nel Palermitano, per mano di una banda di quattro giovani ora finiti agli arresti domiciliari.

I carabinieri hanno dato esecuzione all’ordinanza cautelare nei confronti di tre ragazzi di età compresa tra i 19 e i 21 anni e una giovane donna di 20 anni, tutti residenti nella cittadina in provincia di Palermo. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, sono scattate subito dopo la denuncia presentata dalle due vittime.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gruppo avrebbe individuato la coppia e si sarebbe messo al loro inseguimento a bordo di un’auto, arrivando a speronare il veicolo dei fidanzati per costringerli a fermarsi. Una volta bloccati, i quattro li avrebbero fatti scendere dalla macchina sotto la minaccia di un coltello, picchiandoli con violenza e causando loro diverse ferite. Il bottino della rapina ammonta a soli 200 euro. Nel corso dell’aggressione, uno dei componenti del gruppo avrebbe tentato di abusare sessualmente della giovane.

Le indagini che hanno portato all’identificazione e all’arresto dei presunti responsabili sono state condotte dai militari della Stazione di Borgetto, con il supporto operativo dei reparti dipendenti dalla Compagnia di Partinico.

