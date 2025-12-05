Sulla statale 187 il limite di velocità elevato a da 50 a 70 km orari

Castellammare del Golfo, 5 dicembre 2025- «Siamo soddisfatti perché dopo mesi di confronti tecnici e richieste formali, l’Anas ha accolto le nostre istanze e ha innalzato il limite di velocità sulla statale 187 a 70 km/h, nei tratti idonei. È un risultato importante, atteso e necessario, che restituisce equilibrio, sicurezza e buon senso alla circolazione»

Lo afferma il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, poiché il responsabile dell’area gestione a rete di Anas ha firmato l’ordinanza che, su richiesta dell’amministrazione comunale, ha innalzato il limite di velocità da 50 a 70 km orari in un tratto molto trafficato dove è presente un autovelox.

L’ordinanza Anas interessa il tratto compreso tra le progressive chilometriche 14+750 e 37+250 della SS 187, dove il limite era fissato a 50 km/h.

Il provvedimento arriva dopo più incontri, un ulteriore sopralluogo tecnico e soprattutto perché l’Anas ha evidenziato che, a seguito degli interventi di consolidamento dei costoni rocciosi e del piano viabile, e considerando le caratteristiche geometriche della strada, il limite di 70 km/h è tecnicamente adeguato, e non pregiudica la sicurezza.

Rimarranno invece i 50 km/h e il divieto di sorpasso in prossimità di svincoli, innesti a raso e curve con raggio ridotto. Nel tratto in questione è attivo dallo scorso anno, in entrambe le direzioni di marcia, l’autovelox installato al km 34+800 in contrada Fraginesi.

Il precedente limite di 50 km/h aveva generato un numero elevatissimo di infrazioni e numerose lamentele da parte degli automobilisti, che ritenevano la limitazione eccessivamente restrittiva rispetto alle caratteristiche reali della strada.

«Lo abbiamo detto più volte: un limite, per essere rispettato, deve essere credibile e giustificato –sottolinea il sindaco Giuseppe Fausto-. Unitamente al comandante della polizia municipale Vito Simonte, che ha seguito l’iter, ringraziamo la direzione Anas per aver accolto l’invito a riesaminare un limite che deve nascere da effettive e reali necessità di sicurezza e non può essere vissuto come una vessazione. Questo aggiornamento basato su criteri tecnici e verifiche oggettive restituisce credibilità alla segnaletica e favorisce un comportamento più corretto da parte degli utenti».

L’Amministrazione comunale sottolinea infine che il nuovo limite di 70 km/h «garantirà una maggiore fluidità del traffico, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza verso le zone di pregio come Guidaloca, Scopello e le località limitrofe, mantenendo al contempo elevati standard di sicurezza».

Intanto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente pubblicato l’elenco ufficiale dei dispositivi e sistemi di rilevamento della velocità omologati e autorizzati sul territorio nazionale, compreso l’autovelox di Castellammare del Golfo, offrendo così maggiore trasparenza e chiarezza agli utenti della strada, soprattutto in un periodo in cui molti cittadini chiedono informazioni sui controlli e sulla legittimità degli impianti presenti sulle arterie più trafficate.