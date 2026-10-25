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Tragico incidente, muore il carabiniere Ignazio Caredda che rientrava dal servizio

Incidente a Trapani, muore il carabiniere Ignazio Caredda, 59 anni. Rientrava dal turno. Indagini in corso
di Redazione
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Incidente a Trapani, muore il carabiniere Ignazio Caredda, 59 anni. Rientrava dal turno. Indagini in corso

Aveva appena finito il turno e stava tornando a casa quando, poco dopo la mezzanotte, un incrocio di Trapani gli è stato fatale. L’appuntato scelto Ignazio Caredda, 59 anni, in servizio all’Aliquota Radiomobile della Compagnia carabinieri cittadina, è morto in mattinata all’ospedale Sant’Antonio.

L’incidente sarebbe avvenuto in via Virgilio, nel punto in cui la strada incrocia via Francesco Manzo e via Capitano Bruno. Lì si sono scontrati due mezzi e a pagare il prezzo più alto è stato il militare, che rientrava dopo le ore di servizio.

Il ricovero in codice rosso

Fin dai primi momenti le condizioni del carabiniere sono apparse gravissime. È stato trasportato in codice rosso al Sant’Antonio e ricoverato in rianimazione. Nel corso della mattinata, per le ferite riportate nell’impatto, è sopraggiunto il decesso.

Gli accertamenti sulla dinamica

Sono in corso le indagini per ricostruire come sia avvenuto lo scontro e quali ne siano state le cause. Gli accertamenti dovranno chiarire che cosa sia accaduto all’incrocio nei minuti successivi alla mezzanotte.

Resta la fotografia di un turno concluso e di un tragitto verso casa che non è arrivato a destinazione.

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