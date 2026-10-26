Cronaca

La terra non smette di tremare al largo di Palermo: 7 scosse nella notte

Sciame sismico a nord-ovest di Alicudi: sette scosse nella notte, la più forte di 2.6. Controlli nelle scuole
di Redazione
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Sciame sismico a nord-ovest di Alicudi: sette scosse nella notte, la più forte di 2.6. Controlli nelle scuole

Lo sciame sismico nel Tirreno meridionale non si è spento, ma ha perso gran parte della sua forza. Nella notte i sismografi hanno registrato sette scosse a nord-ovest di Alicudi, la più intensa di magnitudo 2.6, un valore molto inferiore a quello del terremoto di venerdì che aveva fatto scattare l’allerta.

Dopo la scossa di magnitudo 5.5, che aveva reso necessario un monitoraggio continuo del territorio, non si sono più verificati eventi paragonabili. La situazione è rientrata nella gestione ordinaria, mentre lo sciame prosegue con scosse di entità contenuta.

Il mare a nord-ovest di Alicudi al centro dell’attività

L’attività sismica è concentrata in un tratto di mare a nord-ovest di Alicudi, dove gli ipocentri si collocano a circa nove chilometri di profondità. La scossa più forte di venerdì era stata avvertita in ampie zone delle province di Messina e Palermo, riportando l’attenzione sul fenomeno che interessa l’arcipelago delle Eolie e il basso Tirreno.

La sequenza di venerdì aveva imposto un rafforzamento delle attività di sorveglianza, che continuano a seguire l’evoluzione dello sciame.

Controlli strutturali negli edifici scolastici

Intanto negli istituti scolastici sono cominciate le verifiche strutturali, sollecitate in un primo momento dalla protezione civile e poi anche dalla Città metropolitana.

Gli accertamenti devono individuare eventuali nuove lesioni o fessurazioni e controllare la presenza di distacchi di intonaci e controsoffitti. Sotto la lente ci sono anche cornicioni, infissi e altri elementi che potrebbero rappresentare un pericolo.

Le ispezioni riguardano inoltre la sicurezza degli spazi: va verificata la praticabilità delle vie di fuga, il corretto funzionamento degli impianti di emergenza e l’aggiornamento dei piani di evacuazione.

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