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Terribile incidente mortale sulla Statale, 4 morti

di Redazione
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Quattro persone sono morte questa mattina sulla strada statale 123, nel territorio di Naro. L'incidente è avvenuto poco dopo le 7: la Fiat Punto su cui viaggiavano è stata investita da un Tir che procedeva nel senso di marcia opposto. Il conducente del mezzo pesante non ha riportato ferite.

Quattro persone sono morte questa mattina sulla strada statale 123, nel territorio di Naro. L’incidente è avvenuto poco dopo le 7: la Fiat Punto su cui viaggiavano è stata investita da un Tir che procedeva nel senso di marcia opposto. Il conducente del mezzo pesante non ha riportato ferite.

Le vittime, tutte originarie dell’Agrigentino, erano in viaggio verso la campagna, dove di lì a poco avrebbero iniziato la loro giornata di lavoro. Per gli occupanti dell’utilitaria i soccorsi non hanno potuto fare nulla.

Una dinamica ancora da chiarire

Le informazioni raccolte finora sono preliminari e consentono soltanto una prima ipotesi: lo scontro si sarebbe verificato mentre la Punto stava forse effettuando un sorpasso. Sarà l’esito degli accertamenti a stabilire come si siano davvero svolti i fatti e quali responsabilità emergano.

L’intervento dei soccorsi

Dopo la richiesta di aiuto sono arrivati sul posto gli agenti della Polizia stradale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Per i quattro occupanti della Punto ogni tentativo si è rivelato inutile.

Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sull’identità delle vittime e sull’esatta ricostruzione dell’incidente, man mano che proseguiranno le verifiche.

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