Scossa di terremoto fa tremare Mascalucia, gente in strada e scuole evacuate

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.3 è stata registrata a 2 km a nord di Mascalucia, in provincia di Catania. L’evento sismico è avvenuto alle 13:17 (ora italiana) di oggi, 17 novembre 2025, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.5900, 15.0480 e una profondità ipocentrale di 0 km. La localizzazione è stata curata dalla Sala Operativa dell’INGV di Catania.

Il sisma si inserisce in uno sciame sismico che sta interessando l’area pedemontana etnea, in particolare tra Mascalucia e Tremestieri Etneo. Gli strumenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno rilevato, in rapida successione, un totale di quattro scosse. Tutti i fenomeni sono stati caratterizzati da una profondità molto superficiale (0 km), motivo per cui sono stati chiaramente avvertiti dalla popolazione.

La scossa è stata avvertita distintamente a Mascalucia e nei comuni limitrofi, e più lievemente anche in alcune zone di Catania. A Mascalucia, in via precauzionale, diversi istituti scolastici hanno fatto evacuare gli studenti, radunandoli nei cortili.