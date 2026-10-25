Morto il cardinale Paolo Romeo, arcivescovo emerito di Palermo

La Diocesi di Acireale comunica la scomparsa, all’età di 88 anni, di Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Paolo Romeo, arcivescovo emerito di Palermo e figlio della Chiesa acese. Il porporato è morto domenica 25 ottobre 2026 al presidio ospedaliero «San Marco» di Catania.

Martedì 27 ottobre, alle ore 9.30, sarà allestita la camera ardente nella Basilica Cattedrale di Acireale, dove alle ore 20.00 si terrà una veglia di preghiera.

I funerali saranno celebrati mercoledì 28 ottobre, alle ore 11, nella Basilica Cattedrale di Acireale.

Il profilo del cardinale Romeo

Figura di primo piano della Chiesa cattolica italiana, il cardinale Romeo ha vissuto una stagione di grandi cambiamenti e di sfide pastorali. Nel suo ministero si è distinto per uno stile diretto e schietto, favorendo il dialogo con le istituzioni e invitando sacerdoti e laici a testimoniare la fede con coerenza e impegno.

Il suo ministero episcopale è stato accompagnato dal motto Caritas omnia sustinet («La carità tutto sopporta»), sintesi di una spiritualità posta al servizio della Chiesa e delle persone.

Nato ad Acireale il 20 febbraio 1938, è stato ordinato sacerdote il 18 marzo 1961. Ha intrapreso presto il servizio diplomatico presso la Santa Sede, operando in diverse rappresentanze pontificie nel mondo e maturando una visione ampia, dal respiro internazionale, della missione della Chiesa, che ha segnato tutto il suo operato. Dopo aver prestato servizio nelle rappresentanze pontificie nelle Filippine, in Belgio e Lussemburgo, presso le comunità europee, in Venezuela, in Ruanda e in Burundi, il 17 dicembre 1983 è stato nominato nunzio apostolico ad Haiti e ha ricevuto l’ordinazione episcopale da san Giovanni Paolo II il 6 gennaio 1984. In seguito è stato nunzio apostolico in Colombia dal 1990, in Canada dal 1999 e in Italia e nella Repubblica di San Marino dal 2001.

Il 19 dicembre 2006 Benedetto XVI lo ha nominato arcivescovo metropolita di Palermo, incarico che ha ricoperto fino al 2015. Creato cardinale il 20 novembre 2010, è stato presidente della Conferenza episcopale siciliana e amministratore apostolico dell’eparchia di Piana degli Albanesi. Nel 2013 ha fatto parte del conclave che ha eletto papa Francesco al soglio di Pietro.

È sempre rimasto profondamente legato alla sua terra d’origine, Acireale, dove risiedono i familiari del presule. Molto stretto anche il rapporto con il clero acese, al quale non ha mai fatto mancare vicinanza, attenzione e affetto paterno.

Anche negli anni di ministero lontano dalla Sicilia i contatti con sacerdoti e fedeli della diocesi di Acireale sono rimasti costanti, e ha preso parte, quando possibile, a momenti significativi della vita ecclesiale locale.

Nell’ultima parte della sua vita ha scelto di ritirarsi proprio ad Acireale, tornando stabilmente nella città natale, dove ha vissuto con discrezione e spirito di preghiera, circondato dalla stima e dall’affetto di quanti lo conoscevano fin dagli inizi del suo cammino sacerdotale.

Con la sua scomparsa la Chiesa perde un pastore che ha attraversato stagioni diverse del cattolicesimo contemporaneo, passando dalla diplomazia vaticana alle sfide pastorali.

Il suo ricordo resta legato alla dedizione per il ministero e alla fedeltà alla Chiesa, che ha servito fino alla fine dei suoi giorni. Presenza costante alle grandi celebrazioni della diocesi acese, ha partecipato anche alle sedute della Conferenza episcopale siciliana, animato da una fede vissuta con senso del dovere e da una forte appartenenza alla sua terra.