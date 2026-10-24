Cronaca

La terra non si ferma: 70 scosse nella notte al largo di Palermo

di Redazione
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Settanta scosse nell'arco di una nottata, tutte più deboli di quella che venerdì ha riempito di gente le strade. Il mare a nord-ovest di Alicudi continua a muoversi e la Protezione civile siciliana ha diramato un secondo avviso sismico.

Settanta scosse nell’arco di una nottata, tutte più deboli di quella che venerdì ha riempito di gente le strade. Il mare a nord-ovest di Alicudi continua a muoversi e la Protezione civile siciliana ha diramato un secondo avviso sismico.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha contato i singoli eventi dalle 20 di venerdì 23 ottobre fino alle prime ore di sabato 24. Nessuno ha raggiunto l’energia della scossa principale del giorno prima: magnitudo 5.5, registrata alle 12:19, con epicentro in mare a circa 20 chilometri a nord-ovest di Alicudi.

Una faglia lunga trenta chilometri

All’origine dello sciame c’è lo scorrimento di una faglia che parte da Alicudi e si allunga verso nord-ovest per circa 30 chilometri. Fa parte della fascia tettonica Ustica-Eolie, un’area più vasta su cui da tempo si concentra l’attenzione degli studiosi.

Il nuovo avviso ai sindaci della costa

Con il protrarsi della sequenza, la Protezione civile regionale ha emesso il secondo avviso sismico, firmato dal dirigente generale Salvo Cocina. Il documento chiede il massimo livello di attenzione: “In considerazione del perdurare della sequenza sismica si raccomanda la massima attenzione”.

L’invito è rivolto soprattutto agli amministratori locali: “Si invitano i sindaci dei Comuni della costa Tirrenica dell’isola ad attivare idonei presidi di monitoraggio, anche notturni, lungo i litorali soggetti a rischio tsunami”.

Venerdì di paura, ma senza danni

La scossa delle 12:19 ha fatto scattare l’allarme in mezzo Tirreno. I centralini dei vigili del fuoco sono andati in tilt sotto la pioggia di chiamate, molte persone sono scese in strada per precauzione e in via cautelativa sono stati evacuati uffici e alcune scuole. Non sono stati segnalati danni.

Il terremoto è stato avvertito in modo molto netto a Ustica, a Messina e lungo tutta la costa settentrionale della Sicilia.

L’attenzione resta alta sulla fascia Ustica-Eolie, dove la sequenza sismica è ancora in corso.

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Ultime notizie

La Protezione civile della Regione siciliana ha emanato il secondo avviso sismico, indicando l'area di maggiore risentimento in cui attivare per prime le misure raccomandate. La sequenza sismica è ancora in corso e per questo viene chiesta la massima attenzione.
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Scuole di ogni ordine e grado e sedi universitarie chiuse a Palermo fino alle 8 di domenica 25 ottobre 2026. Il sindaco Roberto Lagalla ha firmato l'ordinanza in via precauzionale, mentre la sequenza sismica è ancora in corso.
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Verifiche immediate sulle condizioni di sicurezza degli edifici che ospitano attività commerciali, supermercati, centri commerciali, strutture turistiche e luoghi di lavoro aperti al pubblico. È quanto chiede la Uiltucs Sicilia a seguito della sequenza sismica registrata oggi ha inviato una comunicazione urgente alle aziende, richiamando le responsabilità dei datori di lavoro in materia di sicurezza e chiedendo l’immediata verifica delle strutture, degli impianti, delle vie di fuga e delle procedure di evacuazione, con particolare attenzione alla provincia di Palermo e alle altre aree potenzialmente interessate dagli eventi sismici. “La salvaguardia dell’incolumità delle lavoratrici, dei lavoratori e dei cittadini deve rappresentare una priorità assoluta. Nessuna esigenza produttiva o commerciale può prevalere sul diritto alla sicurezza», sottolinea la Uiltucs Sicilia in una nota a firma del segretario generale, Ida Saja e del referente salute e sicurezza, Giampiero Principe. La Uiltucs Sicilia chiede alle aziende di attivare tempestivamente le necessarie verifiche, avvalendosi, quando necessario, di tecnici qualificati, e di coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. “In presenza di criticità o nell’impossibilità di accertare condizioni adeguate di sicurezza, le aziende devono valutare senza indugio la sospensione cautelativa delle attività fino al completamento delle verifiche. L’assenza di danni visibili non rappresenta automaticamente una garanzia di sicurezza”.
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Comunicati stampa
Controlli sulla sicurezza degli edifici, verifica delle aree di accoglienza e misure precauzionali per le strutture più vulnerabili, oltre a una richiesta di valutazione della sospensione temporanea delle attività pubbliche. Sono le principali indicazioni dell’avviso inviato dalla Protezione civile regionale ai Comuni delle province di Palermo e Messina dopo la sequenza sismica del 22 e 23 ottobre nel Tirreno meridionale.
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