Terribile frontale sulla A20, due morti e un ferito grave, identificate le vittime

Sono un 44enne di Pettineo e un 45enne palermitano le due vittime dello scontro frontale avvenuto sull’autostrada A20 Palermo-Messina, nel tratto tra Cefalù e Buonfornello. Il bilancio è di due morti e un ferito grave, soccorso e trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo.

Il violento impatto ha coinvolto un’autovettura e un furgone in un tratto di autostrada interessato da lavori e per questo regolato temporaneamente a doppio senso di circolazione.

A perdere la vita sono stati il conducente dell’auto, Gaetano Mollica, 44 anni, originario di Mistretta e residente a Pettineo, e il passeggero del furgone, Francesco Montalto, 45 anni, palermitano. Sull’altro mezzo viaggiava anche il fratello di quest’ultimo, Marco Montalto, 35 anni, rimasto gravemente ferito nello scontro: soccorso dal personale del 118, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale dell’autostrada, impegnati nelle operazioni di soccorso, nei rilievi per ricostruire la dinamica del frontale e nella messa in sicurezza del tratto interessato. Le cause dell’incidente restano ancora da accertare.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: il sindaco di Cefalù, Davide Tumminello, ha invitato gli automobilisti alla massima prudenza, segnalando forti rallentamenti lungo la strada statale 113, utilizzata come percorso alternativo all’autostrada. Le code si registrano in particolare tra Buonfornello, l’ingresso di Cefalù, la circonvallazione dell’ospedale, fino a Sant’Ambrogio e al bivio per Castelbuono.