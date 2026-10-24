Cronaca

Forte terremoto, perché trema il mare davanti a Palermo: la spiegazione dei ricercatori del Cnr

di Gaetano Ferraro
lettura in 4 minuti
terremoto 5.5 filicudi

Due forti scosse hanno fatto tremare il 23 ottobre il Tirreno meridionale, seguite da una sequenza sismica ancora in corso. Il più forte è stato il terremoto di magnitudo Mw 5,5, registrato alle 12:19 a nord-ovest delle Isole Eolie. A spiegare dove e perché è la nota del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr).

Secondo il Cnr, l’epicentro si colloca nella fascia tettonica tra l’arcipelago eoliano e l’isola di Ustica. Uno studio pubblicato nel 2023 sulla rivista Earth and Planetary Science Letters la indica come un tratto di un nuovo limite di placca in formazione tra Africa ed Eurasia.

Il terremoto, Africa ed Eurasia continuano ad avvicinarsi

Le due placche, ricorda il Cnr, non hanno smesso di avvicinarsi. Comprimono e deformano le rocce lungo tutto il Mediterraneo. Il sistema di convergenza più antico, che aveva contribuito a costruire le catene montuose dell’interno della Sicilia, ha rallentato progressivamente la propria attività.

La spinta, però, non si è fermata. Parte della deformazione si è trasferita verso nord, lungo il Tirreno meridionale, dove ha attivato un diverso sistema di faglie.

Lungo questa fascia i terremoti sono numerosi. Le rocce accumulano lentamente deformazione e ne liberano una parte con movimenti improvvisi delle faglie. Le scosse di ieri e dei giorni scorsi, spiega il Cnr, rientrano in questo quadro. Per individuare la faglia responsabile serviranno però analisi sismologiche specifiche.

Due forti scosse hanno fatto tremare il 23 ottobre il Tirreno meridionale, seguite da una sequenza sismica ancora in corso. Il più forte è stato il terremoto di magnitudo Mw 5,5, registrato alle 12:19 a nord-ovest delle Isole Eolie. A spiegare dove e perché è la nota del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr).
L’epicentro del terremoto del 23 ottobre

Non una frattura unica, ma una fascia di strutture

Il nuovo confine, precisa la nota, non è una frattura unica e continua. È una fascia articolata di strutture tettoniche. Dallo Stretto di Messina e dal Tirreno meridionale il tracciato attraversa il Mediterraneo centro-occidentale. Interessa il margine algerino, quello marocchino e l’area di Alboran, fino allo Stretto di Gibilterra. Anche queste zone sono sede di forti terremoti legati all’interazione tra le due placche.

Lo studio dei ricercatori

L’assetto è stato ricostruito da un gruppo di ricercatori del Cnr, oggi afferenti all’Istituto di Geoscienze (Cnr-Geo), e delle Università di Messina e Palermo. Lo studio è firmato da Andrea Billi, Marco Cuffaro, Barbara Orecchio, Mimmo Palano, Debora Presti e Cristina Totaro.

Gli autori hanno incrociato la distribuzione e le caratteristiche dei terremoti con le misure satellitari GPS/GNSS, capaci di rilevare spostamenti del suolo di pochi millimetri all’anno. L’analisi congiunta ha permesso di delineare il limite incipiente e di capire come la deformazione si distribuisce tra le due placche.

Cosa significa

Per il Cnr, il terremoto e lo sciame che lo accompagna richiamano l’attenzione su un Mediterraneo ancora in evoluzione. Capire dove si concentra la deformazione aiuta a interpretare la sismicità e a migliorare le valutazioni di pericolosità sismica.

Questo, avverte la nota, non permette di prevedere quando ci sarà il prossimo terremoto. Non significa nemmeno che le strutture più antiche dell’interno della Sicilia siano prive di attività.

Consigliati per te

  1. Trema la terra in Sicilia: sei scosse in poche ore, la più forte di magnitudo 3
  2. Palermo, tre scosse di terremoto in mare: la più forte di magnitudo 3.6 avvertita dalla popolazione
  3. Baby gang in azione davanti al Tribunale: commerciante colpito con un pugno davanti alla moglie
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
ARGOMENTI:
diGaetano Ferraro
Follow:
Gaetano Ferraro è il Direttore Editoriale di Direttasicilia.it. Laureato magistrale in Geologia, dal 2012 si occupa di informazione locale con un approccio rigoroso ai temi di politica siciliana, cronaca, economia, ambiente e cultura. Il suo background scientifico gli conferisce una competenza distintiva nella trattazione delle questioni ambientali e territoriali dell'isola.

Ultime notizie

Un'attività di controllo mirata alla verifica del rispetto delle normative ambientali e della tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro ha portato alla denuncia in stato di libertà del titolare di un'azienda operante nel settore del rimessaggio, dell'assistenza ai motori marini e della riparazione di imbarcazioni.
Mancavano permessi e sicurezza: denunciato il titolare di un rimessaggio a Balestrate
Cronaca
Una serata come tante davanti a un minimarket, una birra con un amico e poi un boato improvviso. Un giovane di 32 anni è stato ferito da un colpo di pistola al piede, sparato a bruciapelo in corso Tukory, a due passi da Porta Sant'Agata, poco prima della mezzanotte.
Sparatoria a Palermo, uomo caricato in auto e portato al Policlinico
Cronaca In primo piano Palermo
Quattro arresti in pochi giorni, quattro spacciatori sorpresi con la droga ancora in mano. A Palermo i “Falchi” della Squadra Mobile hanno fermato in flagranza una donna nigeriana di 41 anni, un tunisino di 43, una palermitana di 45 e un giovane di 24 anni, tutti accusati di spaccio di droga.
Palermo, coca, crack e hashish: blitz in borghese della Mobile, quattro spacciatori in manette
Cronaca Palermo
Nove persone denunciate e tre obblighi di dimora notificati tra Bagheria e Casteldaccia: è il bilancio di un'indagine ambientale condotta dalla guardia costiera di Porticello, insieme alla Capitaneria di Porto di Palermo.
Rifiuti pericolosi dati alle fiamme: nove denunciati tra Bagheria e Casteldaccia
Cronaca
Paura a Borgo Molara, tanica di benzina data alle fiamme davanti tabaccheria
Palermo, incendi al Cep, branco in scooter elettrici accerchia I Vigili del Fuoco
Cronaca