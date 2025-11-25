Tragedia in un cantiere a Palermo, operaio 60enne precipita dal terzo piano

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Palermo, all’interno del cantiere edile situato presso il complesso del Policlinico. Un operaio sessantenne, originario di Belmonte Mezzagno, è precipitato da un’impalcatura posta all’altezza del terzo piano. L’uomo, a seguito del violento impatto con il suolo, ha riportato un grave trauma cranico e una conseguente emorragia.

Immediatamente soccorso, l’operaio è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dello stesso Policlinico e, data la serietà delle lesioni, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva, dove si trova attualmente sotto stretta osservazione medica.

Sull’episodio hanno avviato le indagini i Carabinieri della Compagnia competente e i tecnici dell’Asp Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro). Gli accertamenti mirano a stabilire l’esatta dinamica della caduta e, soprattutto, a verificare l’adempimento di tutti i protocolli di sicurezza nel cantiere, inclusa la corretta adozione e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.