Cronaca

Tragedia in un cantiere a Palermo, operaio 60enne precipita dal terzo piano

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Palermo, all’interno del cantiere edile situato presso il complesso del Policlinico. Un operaio sessantenne, originario di Belmonte Mezzagno, è precipitato da un’impalcatura posta all’altezza del terzo piano. L’uomo, a seguito del violento impatto con il suolo, ha riportato un grave trauma cranico e una conseguente emorragia.

Immediatamente soccorso, l’operaio è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dello stesso Policlinico e, data la serietà delle lesioni, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva, dove si trova attualmente sotto stretta osservazione medica.

Sull’episodio hanno avviato le indagini i Carabinieri della Compagnia competente e i tecnici dell’Asp Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro). Gli accertamenti mirano a stabilire l’esatta dinamica della caduta e, soprattutto, a verificare l’adempimento di tutti i protocolli di sicurezza nel cantiere, inclusa la corretta adozione e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

News suggerite per te:

  1. Precipita dal terzo piano mentre installa un condizionatore: 34enne in Rianimazione
  2. Dramma sul lavoro, operaio precipita dal tetto di un capannone: muore a 57 anni
  3. Dramma a Trapani, bimbo cade dal balcone al terzo piano, è gravissimo
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Allerta meteo gialla in Sicilia
Allerta meteo in Sicilia, tornano le piogge
Cronaca
Jovanotti travolge Palermo: sold out in vista, aggiunta una seconda data per il Jova Summer Party
Intrattenimento
Esce dalla banca e viene pestato e rapinato, terrore per in commerciante nel Palermitano
Cronaca
Palermo, assaltava i negozi con la “spaccata”: arrestato 16enne di Borgo Nuovo
Cronaca
Addio a Soldano: chiude a Palermo dopo 114 anni il negozio di scarpe della “Palermo bene”
Economia&Lavoro