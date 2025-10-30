Cronaca

Precipita dal terzo piano mentre installa un condizionatore: 34enne in Rianimazione

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Un gesto d’aiuto fraterno si è trasformato in un dramma a Fiumedinisi, nel Messinese. Un imprenditore di 34 anni, esperto del settore e titolare di una ditta di impiantistica, sta lottando tra la vita e la morte dopo essere precipitato dal terzo piano di un’abitazione.

La tragedia si è consumata ieri. L’uomo si trovava a casa del fratello per dargli una mano a installare un nuovo impioco di climatizzazione. Per cause ancora in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto da un balcone, compiendo un terribile volo di circa dieci metri.

L’impatto con il suolo è stato violentissimo. Immediato l’allarme e l’intervento dei sanitari del 118, che dopo le prime cure sul posto lo hanno trasportato d’urgenza al Policlinico di Messina. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e, al momento, si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione. I medici mantengono la prognosi strettamente riservata.

Sull’esatta dinamica dell’accaduto stanno ora indagando i Carabinieri della compagnia locale, affiancati dagli ispettori dello Spresal (il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asp di Messina). L’obiettivo è ricostruire ogni fase dell’incidente per verificare il rispetto di tutte le norme di sicurezza e accertare eventuali responsabilità.

News suggerite per te:

  1. Perde l’equilibrio mentre pulisce i vetri: donna di 57 anni precipita dal secondo piano e muore
  2. Dramma a Trapani, bimbo cade dal balcone al terzo piano, è gravissimo
  3. Da Roma via libera al piano per Palermo: raddoppio della polizia municipale e tre “zone rosse” in centro
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Strage di animali in un’azienda agricola: inferno di fuoco nel Palermitano, morti vitelli e un cavallo
Cronaca
Il progetto del Ponte sullo Stretto
Ponte sullo Stretto, no della Corte dei Conti al visto di legittimità
Economia&Lavoro In primo piano
Allerta meteo in Sicilia, arriva il maltempo
Cronaca
Palermo, bimbo di 11 anni scappa di casa: i carabinieri lo trovano e gli regalano un paio di scarpe
Cronaca
36enne morto a Corleone dopo un trasferimento da Messina: indagini in corso, disposta l’autopsia
Cronaca