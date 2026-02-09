Cronaca

Baby gang in azione davanti al Tribunale: commerciante colpito con un pugno davanti alla moglie

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Una passeggiata trasformata in un agguato inspiegabile e brutale. Luciano Ienna, 56 anni, volto storico del Mercato delle Pulci e custode della memoria cittadina con il suo “Museo dei Vecchi Ricordi”, è stato vittima di un’aggressione avvenuta proprio di fronte al Palazzo di Giustizia di Palermo. A colpire, intorno alle 18:30 di ieri, non sono stati criminali esperti, ma un gruppo di giovanissimi – circa dieci – di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni.

«Sapevano dove colpire», racconta Ienna a Palermo Today, ancora scosso. Secondo la ricostruzione del commerciante, la piccola “gang” si sarebbe avvicinata con un piano preciso: un colpo secco all’addome, spintoni e il tentativo di isolarlo dalla moglie per innescare una reazione violenta o forse tentare una rapina. Oltre al dolore fisico, resta l’amarezza di aver scorto uno sguardo di “cattiveria selvaggia” in bambini che dovrebbero avere l’età dei suoi nipoti.

L’episodio ha sollevato un’ondata di sdegno tra le istituzioni. Ottavio Zacco, consigliere comunale e Presidente della VI commissione, ha espresso profonda solidarietà a Ienna, descrivendolo come un pilastro del rinnovamento del Mercato delle Pulci. «Quanto accaduto è il sintomo di un grave disagio sociale che non possiamo più ignorare», ha dichiarato Zacco, ribadendo l’urgenza di interventi concreti per la legalità e la sicurezza nei luoghi simbolo della vita quotidiana palermitana.

