Terremoto, la Uiltucs Sicilia: “Siano avviate subito verifiche sui luoghi di lavoro”

Verifiche immediate sulle condizioni di sicurezza degli edifici che ospitano attività commerciali, supermercati, centri commerciali, strutture turistiche e luoghi di lavoro aperti al pubblico. È quanto chiede la Uiltucs Sicilia a seguito della sequenza sismica registrata oggi ha inviato una comunicazione urgente alle aziende, richiamando le responsabilità dei datori di lavoro in materia di sicurezza e chiedendo l’immediata verifica delle strutture, degli impianti, delle vie di fuga e delle procedure di evacuazione, con particolare attenzione alla provincia di Palermo e alle altre aree potenzialmente interessate dagli eventi sismici.

“La salvaguardia dell’incolumità delle lavoratrici, dei lavoratori e dei cittadini deve rappresentare una priorità assoluta. Nessuna esigenza produttiva o commerciale può prevalere sul diritto alla sicurezza», sottolinea la Uiltucs Sicilia in una nota a firma del segretario generale, Ida Saja e del referente salute e sicurezza, Giampiero Principe.

La Uiltucs Sicilia chiede alle aziende di attivare tempestivamente le necessarie verifiche, avvalendosi, quando necessario, di tecnici qualificati, e di coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. “In presenza di criticità o nell’impossibilità di accertare condizioni adeguate di sicurezza, le aziende devono valutare senza indugio la sospensione cautelativa delle attività fino al completamento delle verifiche. L’assenza di danni visibili non rappresenta automaticamente una garanzia di sicurezza”.

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