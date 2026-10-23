Monreale eletta Capitale Italiana del Libro 2027

Monreale, in provincia di Palermo, è la Capitale italiana del libro 2027. Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso di una conferenza stampa al ministero della Cultura. Le altre città finaliste per il titolo di Capitale italiana del Libro 2027 erano: Chiaromonte (Potenza), Treviso, Nuoro, Pomigliano d’Arco (Napoli), Teramo e Iglesias (Sulcis Iglesiente). Il dossier presentato dalla città votata dalla giuria all’unanimità s’intitola: ‘Monreale legge il mondo’.

Il Al Comune vincitore sarà assegnato un contributo di circa mezzo milione di euro per attuare il programma. Le candidature arrivate al ministero della Cultura sono state 31, a conferma della crescente attenzione dei territori verso la promozione della lettura e delle politiche culturali diffuse. L’iniziativa, promossa dal ministero della Cultura attraverso il Dipartimento per le attività culturali, intende incentivare la lettura, valorizzare la filiera del libro e dell’editoria e favorire la partecipazione culturale, contribuendo alla coesione e all’inclusione sociale e allo sviluppo dei territori.

Il Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, e l’Assessore alla Cultura, Patrizia Roccamatisi

Con grande emozione hanno dichiarato: «È un momento di immensa gioia, orgoglio e profonda gratitudine per tutta la nostra comunità. Questo riconoscimento straordinario rappresenta il coronamento di un lavoro di squadra tenace, appassionato e visionario, che ha visto unite le istituzioni, il mondo della scuola, le associazioni e i cittadini.

Vincere il titolo di Capitale Italiana del Libro 2027 dimostra ancora una volta come Monreale sappia far valere la propria identità di centro culturale d’eccellenza, capace di far dialogare le sue radici millenarie e il suo patrimonio UNESCO con il mondo intero attraverso la forza generativa della lettura. Da oggi inizia un percorso entusiasmante che vedrà la nostra città protagonista a livello nazionale.»

Il programma delle attività per il 2027 vedrà Monreale trasformarsi in un grande cantiere culturale aperto e diffuso: festival letterari, incontri con autori di rilievo internazionale, il potenziamento della rete bibliotecaria cittadina, percorsi formativi per le scuole e iniziative di promozione della lettura nei luoghi simbolo della città. Nelle prossime settimane l’Amministrazione Comunale presenterà in conferenza stampa i dettagli del piano operativo e le tappe di avvicinamento all’anno da Capitale Italiana del Libro.