La faglia di Filicudi si muove e si scatenano i terremoti, due forti scosse al largo di Palermo

Il basso Tirreno è in uno stato di forte agitazione sismica. Una sequenza di scosse ravvicinate, localizzata in mare a circa 30 chilometri a nord-ovest dell’isola di Alicudi, sta tenendo con il fiato sospeso la Sicilia e la Calabria. La terra ha tremato violentemente due volte nell’arco di poche ore: la prima scossa principale, registrata dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) alle 12:19, ha raggiunto una magnitudo momento (Mw) di 5.5 (inizialmente stimata in Ml 5.0). La seconda, una potente replica di magnitudo 4.6, ha colpito nel pomeriggio alle 15:55, amplificando la paura.

Il panico sul territorio e l’allerta maremoto

Subito dopo l’evento delle 12:19, il Centro Allerta Tsunami dell’INGV ha trasmesso i dati al Dipartimento della Protezione Civile, che ha prontamente diramato un’allerta maremoto provvisoria di livello arancione per le coste esposte della Sicilia e delle Eolie. L’allarme è rientrato un’ora dopo, quando i mareografi non hanno rilevato anomalie d’onda significative.

L’impatto visivo più forte si è registrato proprio ad Alicudi e Filicudi: il boato e l’intensità sussultoria hanno spinto gli abitanti a riversarsi in strada. Lungo i costoni rocciosi e le falesie vulcaniche più fragili delle due isole si sono verificate vaste frane e distacchi di massi, finiti parzialmente in mare. Le scuole e gli edifici pubblici sono stati evacuati sia nell’arcipelago che a Palermo e Trapani, dove le scosse sono state avvertite distintamente ai piani alti dei palazzi. Al momento, i monitoraggi della Protezione Civile Regionale guidata da Salvo Cocina confermano crolli isolati e nessun altro danno.

Il meccanismo di innesto: la geologia dietro lo sciame

Dal punto di vista geologico, lo sciame sismico in corso non è un evento isolato, ma risponde alle enormi sollecitazioni tettoniche a cui è sottoposto il fondale del Tirreno meridionale. Gli ipocentri delle due scosse maggiori sono stati localizzati a una profondità molto superficiale, compresa tra i 9 e i 10 chilometri.

Secondo le analisi geodinamiche preliminari dei sismologi, il meccanismo di innesto è legato alla zona di taglio Sisifo-Alicudi (o faglia di Filicudi). Si tratta di una grande struttura trascorrente destra (detta di strike-slip) orientata in direzione Nord-Ovest / Sud-Est.

Questo sistema di faglie agisce come una valvola di sfogo strutturale profonda. Tecnicamente, rappresenta il limite di uno “strappo” litosferico (tear fault) causato dalla cinematica della placca Ionica. Lo “slab” (la porzione di crosta oceanica che sprofonda sotto la Calabria e l’Arco Eoliano nel processo di subduzione) subisce una lacerazione laterale proprio in questo settore occidentale. Il movimento orizzontale lungo la faglia Sisifo-Alicudi accumula ciclicamente stress tettonico, che in queste ore si sta rilasciando sotto forma di energia sismica attraverso la rottura di segmenti crostali adiacenti.

L’INGV e la Protezione Civile continuano a monitorare h24 l’evoluzione della sequenza sismica. Gli scienziati escludono correlazioni dirette con il collasso o l’attivazione dei grandi complessi vulcanici sommersi come il Marsili, confermando la natura puramente tettonica dell’evento, pur legata allo stesso contesto geodinamico che ha dato origine alle isole Eolie