Terremoto a Palermo oggi, scossa avvertita in diversi comuni

Una terremoto è stato avvertito a Palermo e in diversi centri della provincia. Stanno arrivando diverse segnalazioni sul terremoto avvenuto oggi 23 ottobre a Palermo.

Il terremoto ha avuto secondo l’istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia magnitudo ML 4.3 ed è avvenuto nella zona del Tirreno Meridionale, in mare.

Il terremoto è avvenuto alle 11:51:38. È stato localizzato con coordinate geografiche (lat, lon) 38.7277, 14.1720 ad una profondità di 24 km.

Il terremoto è stato localizzato a 92 Km a NE di Bagheria e a 98 Km a NE di Palermo.

Questa mattina al largo del mare tra Palermo e Messina si era verificata un’altra scossa di terremoto di magnitudo 3.9 in precedenza attorno alle due del mattino un’altra scossa sempre nella stessa area di magnitudo 3.3.

Articolo aggiornato alle 12:14 con le informazioni dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia.