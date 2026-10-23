Cronaca

Terremoto a Palermo oggi, scossa avvertita in diversi comuni

di Gaetano Ferraro
lettura in 1 minuti

Una terremoto è stato avvertito a Palermo e in diversi centri della provincia. Stanno arrivando diverse segnalazioni sul terremoto avvenuto oggi 23 ottobre a Palermo.

Il terremoto ha avuto secondo l’istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia magnitudo ML 4.3 ed è avvenuto nella zona del Tirreno Meridionale, in mare.

Il terremoto è avvenuto alle 11:51:38. È stato localizzato con coordinate geografiche (lat, lon) 38.7277, 14.1720 ad una profondità di 24 km.

Il terremoto è stato localizzato a 92 Km a NE di Bagheria e a 98 Km a NE di Palermo.

Questa mattina al largo del mare tra Palermo e Messina si era verificata un’altra scossa di terremoto di magnitudo 3.9 in precedenza attorno alle due del mattino un’altra scossa sempre nella stessa area di magnitudo 3.3.

Articolo aggiornato alle 12:14 con le informazioni dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Consigliati per te

  1. Doppia scossa di terremoto in Sicilia: una avvertita dalla popolazione
  2. Terremoto in Calabria magnitudo 6.2, scossa avvertita in tutta la Sicilia fino a Palermo
  3. Terremoto nel Catanese, scossa avvertita nella zona di Linguaglossa: magnitudo 3.1
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
ARGOMENTI:
diGaetano Ferraro
Follow:
Gaetano Ferraro è il Direttore Editoriale di Direttasicilia.it. Laureato magistrale in Geologia, dal 2012 si occupa di informazione locale con un approccio rigoroso ai temi di politica siciliana, cronaca, economia, ambiente e cultura. Il suo background scientifico gli conferisce una competenza distintiva nella trattazione delle questioni ambientali e territoriali dell'isola.

Ultime notizie

Terremoto magnitudo 5.0, assalto ai centralini dei Vigili del Fuoco
Cronaca
Scossa di magnitudo 5.0 nel Tirreno: evacuate scuole e uffici a Palermo
Cronaca Palermo
Sciame sismico in Sicilia: nuova scossa di magnitudo 4.0 dopo il sisma di M 5.0
Cronaca
Terremoto nel Palermitano questa notte, la scossa a 2 chilometri di profondità
Nuova scossa di terremoto nel Palermitano magnitudo 5.0, avvertita distintamente dalla popolazione
Cronaca In primo piano
TEDx torna a Marsala sabato 31 ottobre al Teatro Sollima con “Fallimenti, menti che osano”
Comunicati stampa