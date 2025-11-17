Doppia scossa di terremoto in Sicilia: una avvertita dalla popolazione

Catania e la sua provincia tremano per due scosse di terremoto rilevate nella zona dell’Etna dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Terremoto nell’area di Catania

Un primo evento sismico, di magnitudo 2.6, è stato registrato alle ore 04:36 con epicentro nei pressi di Monte Fontana, nel comune di Milo. Un secondo sisma, di magnitudo 2.4, è seguito alle 05:30, questa volta nel territorio di Pedara.

A differenziare i due eventi è stata la profondità dell’ipocentro: il primo a 3,7 km, mentre il secondo è risultato estremamente superficiale (0 km). Proprio questa caratteristica ha fatto sì che la scossa fosse chiaramente percepita dalla popolazione in diversi comuni etnei.

Fortunatamente, non si segnalano al momento danni a persone o cose.