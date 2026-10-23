Cronaca

Scoppia la protesta degli studenti di Palermo e provincia, 5000 manifestanti in strada

di Redazione
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Circa cinquemila studenti, secondo le prime stime degli organizzatori, stanno manifestando in piazza Marina a Palermo, dopo una settimana di proteste nelle varie scuole della città. Decine gli istituti coinvolti, dai licei più centrali fino agli istituti tecnici della periferia. Il corteo studentesco, indetto dalla “Rete Studentesca Palermo, raggiungerà palazzo Comitini, in via Maqueda.

Obiettivo della manifestazione è dare risonanza nazionale alla voce degli studenti palermitani, “per pretendere spazi sicuri e adeguati ed esigere dai governi regionale e nazionale investimenti strutturali e concreti per la scuola siciliana”.

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