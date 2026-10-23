Capo d’Orlando, morto a 18 anni sulla stessa strada del padre, 13 anni dopo

Edoardo Ratto aveva cinque anni quando la strada gli portò via il padre. Tredici anni dopo, nella notte, è morto a brevissima distanza da quel punto: il diciottenne ha perso la vita in un incidente in scooter a San Gregorio, frazione di Capo d’Orlando, sulla statale 113.

Erano circa le 4 e Edoardo era alla guida del mezzo quando ha perso il controllo. Le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali. Con lui viaggiava un ventenne, ora ricoverato in codice rosso all’ospedale “Barone Romeo” di Patti, dove secondo le prime informazioni è arrivato con più fratture.

Cosa accadde il giorno di Santo Stefano del 2013?

Il 26 dicembre 2013 Gino Roberto Ratto, 33 anni, viaggiava su una moto di grossa cilindrata in direzione Brolo. Si scontrò frontalmente con un’auto e morì sul colpo. Suo figlio Edoardo aveva cinque anni.

La statale 113, la Settentrionale Sicula, costeggia il litorale tirrenico tra Messina e Palermo. Brolo, Piraino e Capo d’Orlando sorgono a ridosso di questo tratto di costa, nel Messinese.

Una famiglia conosciuta, un lutto che si ripete

La notizia ha scosso le tre comunità, dove la famiglia Ratto è molto conosciuta. A tredici anni di distanza, la stessa strada e un mezzo a due ruote hanno segnato di nuovo la stessa famiglia.

Le forze dell’ordine hanno concluso i rilievi tecnici per ricostruire con precisione le cause della sbandata. Ora gli accertamenti dovranno stabilire perché lo scooter sia finito fuori controllo, mentre tra Brolo, Piraino e Capo d’Orlando si attendono notizie sulle condizioni del ventenne ricoverato a Patti.