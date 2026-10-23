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Legionella a Palermo, due uomini ricoverati, uno è grave

di Redazione
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Due uomini sono stati ricoverati nell’ultima settimana all’ospedale Villa Sofia di Palermo per un’infezione da legionella. Uno dei due è stato trasferito all’Ismett in condizioni critiche. La notizia è stata diffusa dall’Ansa.

Diagnosi con l’esame delle urine

La presenza del batterio è stata accertata con un esame delle urine. Dopo il ricovero a Villa Sofia, uno dei pazienti è stato poi trasferito all’Ismett. Un altro caso è stato registrato al pronto soccorso dell’ospedale Civico.

Tracce di legionella nelle condotte idriche

Nelle ultime settimane tracce del batterio sono state individuate nelle condotte idriche della zona in cui sorge Villa Sofia. È stata disposta la chiusura di tre plessi scolastici e dell’assessorato regionale all’Energia.

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