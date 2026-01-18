Cronaca

Terremoto a Messina, scossa di magnitudo 4.3

di Redazione Web
lettura in 0 minuti
terremoto

Paura in provincia di Messina per una scossa di terremoto registrata nel primo pomeriggio di oggi, domenica 18 gennaio 2026. Secondo le prime stime provvisorie fornite dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV, evento 44968422), il sisma è avvenuto alle ore 14:54 con una magnitudo compresa tra 3.8 e 4.3.

Si attende la conferma definitiva della magnitudo e la localizzazione esatta dell’epicentro.

IN AGGIORNAMENTO

News suggerite per te:

  1. Terremoto all’alba tra Sicilia e Calabria, l’INGV fa il punto: scossa avvertita fino in Puglia
  2. Scossa di terremoto nello Stretto di Messina: magnitudo 3.6
  3. Terremoto al largo di Palermo, scossa di magnitudo 2.9
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Maltempo, arriva la tempesta Harry: allerta arancione in Sicilia e scuole verso la chiusura
Meteo
Ciclone Harry in avvicinamento in Sicilia, scatta la preallerta della Protezione civile
Cronaca
Terremoto al largo di Palermo, scossa di magnitudo 2.9
Cronaca
Incidente mortale a Gela, perde il controllo della moto da cross: muore un 15enne
Cronaca
Cantieri, ristoranti e case di riposo: raffica di controlli (e multe) tra Palermo e provincia
Cronaca