Terremoto a Messina, scossa di magnitudo 4.3

Paura in provincia di Messina per una scossa di terremoto registrata nel primo pomeriggio di oggi, domenica 18 gennaio 2026. Secondo le prime stime provvisorie fornite dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV, evento 44968422), il sisma è avvenuto alle ore 14:54 con una magnitudo compresa tra 3.8 e 4.3.
Si attende la conferma definitiva della magnitudo e la localizzazione esatta dell’epicentro.
IN AGGIORNAMENTO
