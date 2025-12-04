Enogastronomia

Monreale capitale del cibo di strada: arriva l’International Street Food

Street Food internazionale a Monreale dal 6 all'8 dicembre. Specialità dal mondo, birre artigianali e dolci. Ingresso gratuito
di Redazione Web
lettura in 2 minuti
Il panino con la milza

Il tour nazionale delle eccellenze culinarie fa tappa a Monreale per un evento imperdibile dedicato agli amanti del cibo di strada: l’International Street Food Monreale. L’evento si svolgerà nel panoramico belvedere di Via Benedetto D’Acquisto e animerà la città per quattro giorni consecutivi, dal 6 all’8 Dicembre.

L’iniziativa, patrocinata e sostenuta dall’amministrazione comunale, punta a valorizzare uno dei punti panoramici più suggestivi della città. La manifestazione si conferma un’occasione unica per intraprendere un autentico viaggio gastronomico tra le migliori specialità d’Italia e del mondo. I visitatori potranno assaporare una vasta selezione di Street Food internazionali, preparati al momento e con ingredienti di alta qualità, in grado di soddisfare anche i palati più esigenti.

L’offerta sarà arricchita da: Birre Artigianali: Una selezione curata di birre prodotte da microbirrifici italiani e internazionali. Dolci Tipici: Le migliori specialità dolciarie della tradizione italiana ed internazionale. Saranno disponibili anche opzioni di cibo e birra specificamente dedicate a chi ha esigenze alimentari senza glutine.

L’ingresso è totalmente gratuito per tutti i giorni dell’evento. Venerdì 6 Dicembre: Dalle 18:00 alle 24:00. Sabato 7, Domenica 8 e Lunedì 9 Dicembre: Dalle 12:00 alle 24:00 (orario continuato per pranzo e cena).

L’International Street Food Monreale promette di essere una festa per il palato e un’occasione di aggregazione per cittadini e turisti, celebrando la cultura del cibo di strada in una delle location più affascinanti di Monreale.

News suggerite per te:

  1. Lutto a Palermo, morto Ottavio Marotta: l’Acquasanta piange il suo simbolo dello street food
  2. Controlli con lo Street Control, raffica di multe a Palermo: 120 senza assicurazione in un’ora
  3. Sequestro-lampo, il racconto del 17enne: cibo, mezz’ora di sonno e quei volti coperti nel buio delle campagne
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Allerta meteo gialla in Sicilia
Allerta meteo gialla in Sicilia: venti di burrasca e piogge intense in arrivo
Meteo
Tragico incidente mortale sulla Palermo-Sciacca, Monreale piange madre e figlia morte nello schianto
Cronaca
Shock a casa durante la veglia: aprono la bara e trovano uno sconosciuto
Cronaca
Cambiano residenza per intascare il RdC, 21 indagati: anche 3 vigili urbani e dipendente comunale
Cronaca
Caro voli per la Sicilia a Natale: ANAFePC chiede tariffe accessibili
Economia&Lavoro