Castagne, trekking e Notte della Taranta: a Mezzojuso la sagra della Castagna

MEZZOJUSO – Tre giorni per vivere la Sicilia dei sapori autentici e delle grandi emozioni. Dal 30 ottobre al 1° novembre 2026, il Comune di Mezzojuso ospita la nuova edizione della Sagra della Castagna, un evento atteso e promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco Mezzojuso, la Regione Siciliana e l’Unione dei Comuni BESA. Il suggestivo borgo incastonato ai piedi della Rocca Busambra si prepara a diventare la meta ideale per un viaggio indimenticabile che intreccia gusto, natura, cultura e intrattenimento.

Tra un’escursione e uno show cooking, i visitatori potranno immergersi nei profumi dell’autunno e scoprire il fascino del centro storico. Durante l’intero fine settimana Mezzojuso offrirà passeggiate e raduni di trekking guidato nel castagneto, degustazioni di prodotti tipici locali e un’ampia selezione di visite culturali. Tra le tappe principali del percorso storico e artistico, il Castello comunale con le videoproiezioni dedicate all’Ecotour, il Museo del carnevale Mastro di Campo, le splendide chiese di rito latino e bizantino con il loro ricco patrimonio iconografico, il Monastero Basiliano con la biblioteca degli antichi manoscritti, il Laboratorio di restauro del libro antico e il Museo dei pupi siciliani.

«La Sagra della Castagna – dichiara il sindaco del comune palermitano Giuseppe Lopes – rappresenta un appuntamento centrale per la nostra comunità e per l’intero territorio. È un’occasione straordinaria per valorizzare le nostre tradizioni, le eccellenze gastronomiche e il patrimonio storico e naturalistico che rende unico il nostro borgo. Quest’anno – conclude il primo cittadino – abbiamo voluto offrire un programma ancora più ricco, capace di unire cultura, grande musica e accoglienza. Invitiamo tutti a venire a vivere tre giorni di festa, scoperta ed emozioni autentiche nel nostro paese».

La musica e lo spettacolo saranno i grandi protagonisti delle serate in Piazza Umberto I, con eventi di punta tutti ad ingresso libero. Venerdì 30 ottobre, a partire dalle ore 22:00, la piazza sarà travolta dall’energia della Notte della Taranta insieme al gruppo “Alla Bua”. I ritmi viscerali della pizzica salentina invaderanno il borgo con i loro tamburelli incalzanti che battono un tempo travolgente, affiancati dall’intreccio melodico di violino e fisarmonica per una grande festa di passione e coinvolgimento. Sabato 31 ottobre, sempre a partire dalle ore 22:00, la scena sarà tutta per i grandi successi degli anni ’90 con “Radio Time ’90 Il Party”. I tormentoni indimenticabili del decennio, veri e propri inni da stadio caratterizzati da cassa dritta, bassi profondi e melodie ipnotiche, trasformeranno la piazza in una cassa di risonanza di gioia e libertà per festeggiare la notte di Halloween.

Il programma si arricchisce inoltre di importanti appuntamenti collaterali previsti durante le giornate. Venerdì la manifestazione prenderà il via con la liberazione di alcuni rapaci in Contrada Croce a cura del Centro Recupero Fauna Selvatica della Lipu di Ficuzza, per proseguire nel pomeriggio con il convegno culturale intitolato Mezzojuso, l’Atene degli arbëreshë presso il Salone del Castello e l’inaugurazione ufficiale del Villaggio delle Castagne. La domenica sarà invece dedicata alle famiglie e alle tradizioni popolari, grazie alle animazioni con giochi, trucca bimbi e spettacoli di acrobatica aerea in mattinata, seguiti nel pomeriggio dalla quinta edizione del Festival di Tamburi, Musici e Sbandieratori che vedrà sfilare gruppi storici provenienti da diverse parti della Sicilia.

«Dietro questa manifestazione c’è un lavoro corale e appassionato – racconta Biagio Bonanno, presidente della Proloco di Mezzojuso -, pensato per far conoscere a visitatori e turisti l’anima più autentica del nostro bellissimo comune. Dalle escursioni nei castagneti alle visite guidate tra i tesori d’arte e i musei, fino ai grandi spettacoli serali in piazza, ogni attività è stata progettata per far riscoprire i sapori e le atmosfere dell’autunno. Siamo pronti ad accogliere al meglio chiunque vorrà condividere con noi questa straordinaria esperienza».

Per informazioni dettagliate sulle attività, sulle visite guidate e sulle prenotazioni per i trekking è possibile consultare i canali ufficiali e i siti web del Comune di Mezzojuso e della Pro Loco Mezzojuso