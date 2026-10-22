Sicindustria cerca elettricisti in Argentina, ma in Sicilia si stanno formando centinaia di giovani: «Più dialogo tra imprese e formazione»

La notizia dell’iniziativa di Sicindustria, che ha portato al reclutamento di elettricisti in Argentina per rispondere alle esigenze di alcune imprese siciliane, impone una riflessione sul rapporto tra sistema produttivo e formazione professionale nella nostra Regione.

Senza mettere in discussione la legittimità di tali iniziative, i rappresentanti delle associazioni datoriali maggiormente rappresentative del settore della formazione professionale siciliana — Gabriele Albergoni (CENFOP Sicilia), Joseph Zambito (ANFOP Sicilia), Benedetto Scuderi (ASEF), Tony Marfia (Federterziario), Emilio Romano (FormaRE) e Gabriele Leanza (FORMA Sicilia) — ritengono necessario evidenziare che in Sicilia è già in corso un importante investimento pubblico per formare le figure professionali più richieste dal mercato del lavoro.

Il Governo regionale, attraverso l’azione del presidente Renato Schifani e dell’assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale Mimmo Turano, ha impresso una svolta alla programmazione dell’offerta formativa, orientando con l’Avviso 1/2026 POC importanti risorse verso edilizia, meccanica e impiantistica. La scelta supera l’impostazione delle precedenti programmazioni, caratterizzate da una maggiore concentrazione di risorse in altri settori, tra cui i servizi alla persona, e rafforza il collegamento tra formazione e fabbisogni occupazionali delle imprese.

I numeri sono particolarmente significativi: quasi 24,5 milioni di euro assegnati a 307 edizioni formative riconducibili ai tre settori, di cui circa 8,7 milioni per edilizia e costruzioni, 11,6 milioni per impiantistica e 4,2 milioni per meccanica e lavorazioni collegate, comprese saldatura e saldocarpenteria.

Per gli elettricisti, sono 110 le edizioni corsuali finanziate per la formazione di addetti agli impianti elettrici civili e industriali, con una capacità formativa potenziale di oltre mille persone, assumendo una partecipazione media di almeno dieci allievi per corso.

A queste si aggiungono numerosi percorsi destinati a preparare professionalità nei settori delle costruzioni, della meccanica, della saldatura, dell’impiantistica energetica e della manutenzione. Sono investimenti pubblici rilevanti, che gli enti di formazione accreditati stanno trasformando in competenze professionali e concrete opportunità occupazionali.

La difficoltà delle imprese nel reperire personale qualificato è reale e richiede risposte tempestive e coordinate. Proprio per questo, prima di cercare professionalità a migliaia di chilometri di distanza, è necessario conoscere e valorizzare quelle che la Sicilia sta già formando.

Non si tratta di contrapporre il reclutamento internazionale alla formazione locale, ma di rendere più efficace il raccordo tra le esigenze delle imprese e l’offerta formativa finanziata dalla Regione.

Le associazioni maggiormente rappresentative degli enti di formazione professionale siciliani chiedono pertanto l’avvio di un confronto strutturato con Sicindustria. Le imprese devono poter conoscere i percorsi attivati, contribuire alla definizione delle competenze richieste e programmare, già durante i corsi, il possibile inserimento lavorativo degli allievi.

La Regione Siciliana ha scelto di investire nella formazione delle professionalità richieste dal mercato. Adesso imprese ed enti di formazione devono lavorare insieme affinché queste competenze trovino concrete opportunità di occupazione nel nostro territorio. Siamo pronti a fare la nostra parte, costruendo un raccordo stabile tra formazione e imprese.

È questa la sfida che, come associazioni rappresentative degli enti di formazione professionale, intendiamo raccogliere, nella convinzione che una collaborazione più stretta tra istituzioni, imprese e organismi formativi sia essenziale per lo sviluppo economico e occupazionale della Sicilia.