Mani e volto devastati dai petardi, 2 ricoverati a Palermo: uno grave

Arrivano i primi bollettini degli incidenti legati ai festeggiamenti di Capodanno con due casi particolarmente critici che hanno richiesto il trasferimento d’urgenza nei poli ospedalieri di Palermo.

Un ragazzo di 23 anni è rimasto vittima della deflagrazione di un petardo che gli ha causato profonde lacerazioni e ustioni a entrambe le mani. È avvenuto a Licata. Dopo le prime cure prestate dai sanitari del “San Giacomo d’Altopasso”, i medici hanno optato per il trasferimento a Palermo per sottoporre il giovane a interventi specialistici nel tentativo di salvare la funzionalità degli arti.

Situazione altrettanto drammatica a Villaseta, dove un venticinquenne agrigentino ha riportato devastanti traumi al volto. Lo scoppio improvviso di un artifizio pirotecnico lo ha centrato in pieno, rendendo necessario il ricovero immediato al “San Giovanni di Dio”. Data la complessità del quadro clinico, il paziente è stato successivamente trasferito nel reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove si trova attualmente sotto stretta osservazione medica.