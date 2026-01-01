Cronaca

Mani e volto devastati dai petardi, 2 ricoverati a Palermo: uno grave

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Arrivano i primi bollettini degli incidenti legati ai festeggiamenti di Capodanno con due casi particolarmente critici che hanno richiesto il trasferimento d’urgenza nei poli ospedalieri di Palermo.

Un ragazzo di 23 anni è rimasto vittima della deflagrazione di un petardo che gli ha causato profonde lacerazioni e ustioni a entrambe le mani. È avvenuto a Licata. Dopo le prime cure prestate dai sanitari del “San Giacomo d’Altopasso”, i medici hanno optato per il trasferimento a Palermo per sottoporre il giovane a interventi specialistici nel tentativo di salvare la funzionalità degli arti.

Situazione altrettanto drammatica a Villaseta, dove un venticinquenne agrigentino ha riportato devastanti traumi al volto. Lo scoppio improvviso di un artifizio pirotecnico lo ha centrato in pieno, rendendo necessario il ricovero immediato al “San Giovanni di Dio”. Data la complessità del quadro clinico, il paziente è stato successivamente trasferito nel reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove si trova attualmente sotto stretta osservazione medica.

News suggerite per te:

  1. Prima vittima dei botti: petardo esplode in pieno volto, uomo trasferito d’urgenza a Palermo
  2. Cane abbandonato in uno scoglio salvato dai Vigili del fuoco a Sferracavallo
  3. Palermo setacciata dai Carabinieri: tre arresti, maxi sequestri di droga e cibo nocivo
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

“Ma non erano a Bari?”: i The Kolors a Palermo dopo la TV, social scatenati sul caso della diretta
Società
Benvenuto Samuele: è lui il primo bimbo del 2026 nato a Palermo
Cronaca
È uno dei primi siciliani nati nel 2026, Alessandro viene al mondo alle 00.01
Cronaca
Terrore a capodanno allo Zen, proiettile ferisce 34enne
Cronaca
Botti di fine anno, 7 feriti a Palermo: in 3 persone perdono le falangi
Cronaca In primo piano