Incidente mortale sulla Statale 113: perde la vita un 57enne

Un tragico scontro autonomo si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la statale 113 a Caronia. A perdere la vita un uomo di 57 anni residente nel comune messinese.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora al vaglio degli inquirenti, il veicolo condotto dalla vittima sarebbe improvvisamente finito fuori dalla carreggiata per ragioni da determinare, andando a schiantarsi violentemente contro un cancello. L’impatto è stato devastante.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 che, dopo aver estratto l’uomo dall’abitacolo, lo hanno trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello. Purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: il 57enne sarebbe deceduto durante il trasferimento, giungendo già cadavere presso la struttura sanitaria. L’identità della vittima non è stata ancora ufficializzata.

I rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Santo Stefano di Camastra, che hanno effettuato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il pubblico ministero di turno è stato informato del decesso. Con ogni probabilità la Procura disporrà l’esame autoptico sulla salma del 57enne per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità o concause.