Cronaca

Incidente mortale sulla Statale 113: perde la vita un 57enne

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un tragico scontro autonomo si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la statale 113 a Caronia. A perdere la vita un uomo di 57 anni residente nel comune messinese.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora al vaglio degli inquirenti, il veicolo condotto dalla vittima sarebbe improvvisamente finito fuori dalla carreggiata per ragioni da determinare, andando a schiantarsi violentemente contro un cancello. L’impatto è stato devastante.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 che, dopo aver estratto l’uomo dall’abitacolo, lo hanno trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello. Purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: il 57enne sarebbe deceduto durante il trasferimento, giungendo già cadavere presso la struttura sanitaria. L’identità della vittima non è stata ancora ufficializzata.

I rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Santo Stefano di Camastra, che hanno effettuato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il pubblico ministero di turno è stato informato del decesso. Con ogni probabilità la Procura disporrà l’esame autoptico sulla salma del 57enne per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità o concause.

News suggerite per te:

  1. Incidente mortale sulla A18: auto si ribalta, perde la vita una donna
  2. Incidente mortale a Pantelleria, moto contro camion: perde la vita a 34 anni Giuseppe Belvisi
  3. Incidente mortale sulla Provinciale, scontro frontale tra auto: perde la vita un 42enne
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Terremoto al largo di Palermo e scossa a Catania: doppio sisma nella notte in Sicilia
Cronaca
Lite degenera finisce nel sangue: accoltella 50enne e lo lascia in fin di vita, arrestato
Cronaca
Stop al razionamento idrico a Palermo: da lunedì 16 febbraio torna l’acqua h24
Cronaca
Pesce marcio e non tracciabile nelle pescherie di Palermo e provincia, 1000 chili sequestrati
Cronaca
Inferno in famiglia nel Palermitano: picchia moglie e spacca bottiglia in testa al figlio che la difende
Cronaca