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Grave incidente a Palermo sulla A19 tra Roccella e Giafar: diversi mezzi coinvolti

di Redazione
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Ambulanza 118 ® direttasicilia.it

Un grave incidente stradale si è verificato sull’autostrada A19, nel tratto tra gli svincoli di Roccella e Giafar, in direzione Palermo. Secondo le prime informazioni, sarebbero diversi i mezzi coinvolti.

Sul posto sono intervenute più ambulanze del 118 e la Polizia Stradale, che sta lavorando per i rilievi e per gestire la viabilità.

Code e rallentamenti

L’incidente sta provocando lunghe code e pesanti rallentamenti lungo il tratto interessato. Chi deve spostarsi verso il capoluogo farebbe bene a mettere in conto tempi di percorrenza più lunghi.

Al momento non ci sono informazioni certe sul numero dei feriti né sulla dinamica dello scontro.

Notizia in aggiornamento.

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