Cronaca

Minacce e danni tra negozi vicini a Cefalù: scatta il braccialetto

di Redazione
lettura in 2 minuti

I Carabinieri della Stazione di Cefalù hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese nei confronti di commerciante 61enne, ritenuto responsabile di atti persecutori, minacce aggravate e danneggiamenti.

Il provvedimento scaturisce dalla tempestiva e incisiva attività d’indagine condotta dai militari dell’Arma, costantemente diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, guidata dal Procuratore dott. Angelo Vittorio CAVALLO.

L’azione investigativa ha preso il via alla fine dello scorso mese di agosto, a seguito della denuncia presentata da un pensionato e da suo figlio, anch’egli commerciante, ormai esasperati dalle continue e crescenti vessazioni subite. La celerità degli accertamenti condotti dai militari della Compagnia Carabinieri di Cefalù ha consentito all’Autorità Giudiziaria di delineare, in tempi estremamente ridotti, un solido e grave quadro indiziario a carico dell’indagato.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’indagato si sarebbe reso protagonista di reiterate condotte persecutorie e moleste, caratterizzate da sistematiche offese, gravi minacce e danneggiamenti mirati alla struttura divisoria delle due attività commerciali contigue, situate nel centro storico di Cefalù. Tali comportamenti, protrattisi nel tempo, avevano ingenerato nelle vittime un grave e perdurante stato di ansia e un profondo timore per le loro incolumità, stravolgendone le normali abitudini di vita e di lavoro.

L’operazione odierna testimonia l’altissima attenzione, la sensibilità e la massima reattività della Procura della Repubblica di Termini Imerese e dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati contro la persona, garantendo interventi rapidi e risolutivi per interrompere le spirali di violenza e stalking a tutela delle fasce più esposte

Consigliati per te

  1. Distrugge il B&B dell’ex e la minaccia con una pistola: scatta l’arresto e il braccialetto elettronico
  2. Perseguita ex amici e vicini di casa, 61enne finisce col braccialetto elettronico nel Palermitano
  3. Evasione fiscale nelle scuole paritarie di Cefalù e Termini Imerese, sequestro da 105mila euro
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
diRedazione
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Giusina Battaglia, è morto improvvisamente il marito Sergio
Cronaca
Bottigliate in testa, calci e pugni a un uomo seduto sulla panchina, terrore a Palermo, un arresto
Cronaca Palermo
Sicilia, anche l’olio d’oliva a 6 euro al litro: la protesta degli agricoltori
Economia
Autovelox sulle autostrade siciliane dal 3 al 6 giugno: i punti monitorati
Palermo, controlli a tappeto della Polizia Municipale: 197 veicoli multati per eccesso di velocità
Cronaca
Rifiuti a Misterbianco, il TAR annulla l’appalto da 45 milioni. Marano (ControCorrente): “Ombre inaccettabili, subito nuova gara”
Comunicati stampa