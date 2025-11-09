Distrugge il B&B dell’ex e la minaccia con una pistola: scatta l’arresto e il braccialetto elettronico

Una scia di violenza e devastazione che pone fine a un incubo durato anni. A Cefalù, un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri con le pesanti accuse di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento aggravato e minaccia. L’operazione è scattata in seguito a una disperata telefonata al 112, in cui una donna, terrorizzata, segnalava che il suo ex compagno stava distruggendo il Bed & Breakfast di sua proprietà.

Giunti sul posto, i militari della Compagnia di Cefalù si sono trovati di fronte a una scena di pura devastazione. “L’uomo, armato di mazza da baseball, aveva devastato arredi e suppellettili della struttura ricettiva, mosso da intenti ritorsivi e intimidatori nei confronti della ex compagna”, spiegano dal comando provinciale. La furia dell’uomo, però, ha rappresentato il punto di rottura per la vittima.

Grazie alla prontezza e alla sensibilità dei Carabinieri intervenuti, la donna ha finalmente trovato il coraggio di rompere il muro di silenzio. Ha raccontato un calvario fatto di anni di violenze, abusi psicologici e vessazioni, spesso perpetrate anche di fronte ai figli minori della coppia. Il racconto si è fatto ancora più agghiacciante quando ha riferito di essere stata minacciata con una pistola, che l’ex compagno deteneva illegalmente.

Le sue parole hanno trovato immediato riscontro. Una perquisizione domiciliare a carico dell’uomo ha permesso di rinvenire e sequestrare una pistola a pallini, priva del tappo rosso di sicurezza e quindi facilmente confondibile con un’arma vera, una modica quantità di hashish, un bilancino di precisione e la stessa mazza da baseball usata per il raid punitivo nel B&B.

Dopo le formalità di rito, il 39enne è stato tradotto nel carcere di Termini Imerese. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari, che ha disposto nei suoi confronti misure severe: il divieto di dimora nel comune di Cefalù, il divieto assoluto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna e l’applicazione del braccialetto elettronico per monitorarne i movimenti.