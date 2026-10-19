Giusina Battaglia, è morto improvvisamente il marito Sergio

Un lutto improvviso colpisce Giusina Battaglia: la giornalista palermitana diventata volto televisivo grazie alla cucina ha perso il marito Sergio. La notizia è stata data da Antonella Clerici lunedì 19 ottobre, durante la puntata di «È sempre mezzogiorno».

La tragedia risale allo scorso fine settimana. Prima di dare l’annuncio, la conduttrice Rai ha spiegato al pubblico perché sentiva il bisogno di condividerlo: «Noi siamo una famiglia e quindi tutto quello che ci succede ve lo raccontiamo, anche perché voi vi affezionate ai personaggi che appartengono a questa famiglia».

Il messaggio di Antonella Clerici

Clerici ha poi rivolto il pensiero alla cuoca del programma. Il marito, ha raccontato, è mancato all’improvviso, e la vicinanza della trasmissione va a lei e ai suoi due gemelli, che hanno appena 10 anni. «Giusina, ti vogliamo bene», ha detto la conduttrice.

Il saluto si è chiuso con un invito rivolto a Giusina, senza fretta: «Quando te la senti, noi ti aspettiamo e cercheremo di starti più vicino possibile».

Dalla Palermo del 1976 ai fornelli in tv

Giusina Battaglia è nata a Palermo nel 1976 e ha iniziato la carriera da giornalista a Milano, dove vive dal 2005. Nel capoluogo lombardo si è fatta strada nella comunicazione e nelle pubbliche relazioni, curando l’ufficio stampa di nomi noti dello spettacolo e della televisione, tra cui Benedetta Parodi, Antonino Cannavacciuolo e Ficarra e Picone.

La svolta è arrivata nel 2020, durante il lockdown, quando ha cominciato a pubblicare sui social le ricette preparate nella cucina di casa. A girare i primi video era stato il marito Sergio, ex cameraman, che aveva sposato nel 2010. Nel 2016 la coppia aveva accolto due gemelli.

Negli ultimi anni Giusina Battaglia è diventata una presenza fissa di «È sempre mezzogiorno». Quella cucina di casa da cui era partita la sua storia davanti alle telecamere resta così legata anche al ricordo di chi aveva acceso le prime riprese.