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Palermo, luce gratis per un’intera palazzina: allacci abusivi a Borgo Nuovo, 10 denunciati

di Redazione
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Furto di energia elettrica in una palazzina di via Pietro Dell'Aquila: controlli dei Carabinieri con i tecnici Enel

​Una palazzina collegata abusivamente e a “costo zero” alla rete elettrica pubblica, a spese della collettività e con evidenti rischi per la sicurezza. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Palermo Borgo Nuovo, nell’ambito di un servizio mirato di controllo del territorio finalizzato al contrasto del degrado urbano e alla verifica di allacci abusivi alla rete di distribuzione di energia elettrica.

​L’operazione, condotta in stretta sinergia con il personale tecnico di Enel, si è concentrata in un complesso residenziale di via Pietro Dell’Aquila.

​Durante le verifiche e le ispezioni ai contatori i militari e i tecnici hanno portato alla luce una fitta rete di derivazioni clandestine. Grazie a collegamenti artigianali installati a monte dei misuratori, la corrente veniva prelevata direttamente dalla rete di distribuzione principale.

​Al termine degli accertamenti, sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica 10 persone di età compresa tra i 29 e i 76 anni, tutte dimoranti nello stabile, ritenute responsabili del reato di furto aggravato di energia elettrica.

​I tecnici specializzati dell’azienda erogatrice hanno provveduto all’immediata rimozione dei cavi abusivi e alla messa in sicurezza dell’impianto, ripristinando il corretto funzionamento della rete elettrica e scongiurando potenziali cortocircuiti o pericoli per gli stessi abitanti della zona.

​I controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo proseguiranno anche nei prossimi giorni in altri quartieri della città, con l’obiettivo di tutelare i cittadini onesti e garantire il rispetto della legalità.

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