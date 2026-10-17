Salute e Sanità

La Maddalena, il professor Mercadante tra i migliori scienziati al mondo: primo per la ricerca sul dolore oncologico

di Redazione
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Il Dipartimento Oncologico La Maddalena di Palermo si conferma un’eccellenza della ricerca scientifica internazionale. Nella nuova edizione della “World’s Top 2% Scientists” – la classifica globale pubblicata da Elsevier basata su riscontri obiettivi della banca dati bibliometrica Scopus – il prof. Sebastiano Mercadante, direttore del Centro di riferimento di Terapia del Dolore e Cure di Supporto/Palliative, si attesta al 1.259° posto assoluto nel mondo nel campo della Medicina.

Un risultato eccezionale che lo colloca nello 0,01% dell’élite scientifica globale, accanto ai più prestigiosi centri di ricerca internazionali e premi Nobel. Nel dettaglio dei settori specialistici, il prof. Mercadante risulta: 1° al mondo per la ricerca sul dolore oncologico; 3° al mondo per il trattamento dell’ostruzione intestinale; 21° al mondo nel campo dell’Anestesiologia.

La classifica tiene conto di parametri oggettivi quali il numero delle citazioni ricevute, l’H-index e l’impatto dei lavori scientifici pubblicati lungo l’intera carriera. L’ampia presenza dei lavori del prof. Mercadante nelle linee guida internazionali (ASCO, EAPC, MASCC) testimonia il rilievo globale del contributo palermitano alle cure palliative e al trattamento dei sintomi.

L’Unità Acuta di Terapia del Dolore e Cure di Supporto de La Maddalena, nata oltre 25 anni fa con 12 posti letto, rappresenta un modello clinico unico nel panorama europeo. Negli ultimi anni la struttura si è ulteriormente ampliata con un Hospice territoriale da 10 posti letto per pazienti complessi e un ambulatorio dedicato alle cure di supporto che accoglie pazienti da tutta la Regione siciliana e da diverse parti d’Italia.

“Guardiamo ai prossimi anni con l’ambizione di consolidare i traguardi raggiunti e affrontare nuove sfide – dichiara Sebastiano Mercadante – ampliando le collaborazioni con università e centri di ricerca per promuovere progetti innovativi e potenziare la formazione, anche attraverso stage che attualmente accolgono visitatori provenienti da tutto il mondo. I riconoscimenti ricevuti non sono un punto di arrivo, ma uno stimolo a cogliere nuove opportunità, incluse le potenzialità dell’intelligenza artificiale, intesa sempre come supporto, ma non sostitutiva dell’attività umana. Continueremo a consolidare l’attività clinica e scientifica, coniugando eccellenza ed umanità al servizio dei cittadini”.

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