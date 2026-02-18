Chirurgia dell’obesità a Palermo: Buccheri La Ferla tra i migliori centri d’Italia anche nel 2026

Anche per il 2026, all’Unità Operativa Complessa di Chirurgia dell’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, diretta dal dott. Cosimo Callari, è stata confermata l’assegnazione di un prestigioso riconoscimento da parte della SICOB (Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche) come “Centro di Eccellenza per la cura dell’obesità”.

Il riconoscimento attesta la qualità, la competenza e la dedizione dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale nella gestione della chirurgia bariatrica e metabolica, confermando la struttura ospedaliera tra i principali punti di riferimento a livello nazionale nel trattamento dell’obesità patologica.

Il titolo assegnato dalla Società nell’ambito della chirurgia bariatrica viene riconosciuto esclusivamente ai centri in possesso dei seguenti requisiti: eseguire almeno quattro procedure chirurgiche riconosciute dalla SICOB, raggiungere un volume di attività di almeno 100 procedure chirurgiche l’anno comprensive di Re-Do surgery, disporre di terapia intensiva nella struttura, garantire il follow-up di almeno il 50% dei pazienti regolarmente registrato nel registro nazionale SICOB. L’accreditamento include la chirurgia bariatrica e metabolica di adolescenti e adulti, secondo le linee guida e i position statement della società.

Negli ultimi dodici mesi presso l’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli sono stati eseguiti oltre 250 interventi di chirurgia bariatrica e circa 100 di chirurgia post-bariatrica, su pazienti provenienti da tutto il territorio nazionale, con percorsi terapeutici multidisciplinari che integrano tecniche chirurgiche avanzate con supporto nutrizionale, psicologico e riabilitativo.

In Italia gli obesi sono circa 6.000.000, pari al 10% della popolazione: un dato che colloca il nostro Paese tra le nazioni con il maggior numero di persone che supera di almeno il 40% il proprio peso ideale. Un paziente obeso presenta un’aspettativa di vita inferiore di 10 anni rispetto a un coetaneo normopeso.

“Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento, che non è soltanto un attestato di merito — dichiara il dott. Cosimo Callari — ma il risultato di un lavoro di squadra che coinvolge diverse professionalità cliniche, per garantire standard elevati di cura e sicurezza ai nostri pazienti, e che premia l’esperienza maturata in questo settore. Il nostro è un centro all’avanguardia dotato di un team multidisciplinare composto da psicologo, dietista, anestesista e chirurgo, in grado di offrire una qualificata chirurgia bariatrica con diversi tipi di interventi: sleeve gastrectomy, bypass gastrico, mini gastric bypass, re-do surgery e chirurgia post-bariatrica.”

La chirurgia bariatrica determina un cambiamento anatomico che ricrea il senso di sazietà, riduce lo stimolo della fame e attiva il metabolismo basale. Elemento imprescindibile rimane l’adozione di un nuovo stile di vita, sia sul piano nutrizionale che fisico.

“Il gruppo affronta insieme l’intero percorso preoperatorio — prosegue il dott. Callari — la degenza e il follow-up. All’interno dell’ospedale sono inoltre attive altre specialità di eccellenza: terapia intensiva, radiologia, endoscopia e fisiatria. Tutti gli interventi vengono eseguiti in anestesia generale con tecnica laparoscopica mini-invasiva, risultando quindi meglio tollerati, con una ripresa più rapida e tempi di dimissione ridotti. La scelta dell’intervento più adatto scaturisce sempre dal confronto tra il team del centro obesità e il paziente stesso.”