Investita da fiammata mentre accende il gas in cucina, gravissima una 77enne

Una donna di 77 anni è ricoverata in prognosi riservata al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dopo essere stata investita da una fiammata nella sua abitazione a Licata, nell’Agrigentino. L’incidente domestico le ha provocato gravi ustioni in più parti del corpo.

Stando alle prime ricostruzioni, la pensionata si trovava in cucina quando le fiamme si sono sprigionate all’improvviso. All’origine potrebbe esserci un accendigas difettoso oppure una perdita di gas localizzata nella zona dei fornelli, che avrebbe provocato la vampata. Sono accertamenti ancora in corso.

Soccorsa, la donna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, dove i sanitari di turno le hanno prestato le prime cure. Viste la gravità delle ustioni e la complessità del quadro clinico, la centrale operativa del 118 ha fatto intervenire l’elisoccorso, atterrato nei pressi della struttura.

L’elicottero ha trasferito la settantasettenne a Catania, dove si trova ora sotto osservazione dei medici. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, incaricate di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e le cause della fiammata.