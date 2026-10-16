Monreale, controlli sui rifiuti a Pioppo e Bavera: sanzioni ai cittadini

Umido, carta e plastica nel sacco dell’indifferenziato: a Monreale questa mattina sono scattati controlli a tappeto e numerose sanzioni amministrative.

L’operazione, condotta congiuntamente dagli operatori della ditta Ecolandia e dagli agenti della Polizia Municipale, ha riguardato soprattutto la frazione di Pioppo e il quartiere Bavera, ma anche altre zone del territorio comunale.

Cosa hanno trovato i controllori

Gli addetti hanno riscontrato molte irregolarità. Nei sacchi del secco indifferenziato di diversi cittadini c’erano frazioni che andrebbero separate e avviate al riciclo: umido, carta, cartone e plastica.

Per queste violazioni sono state elevate numerose multe.

Gli assessori: «Il venerdì solo secco indifferenziato»

Sulla vicenda è intervenuta una nota congiunta dell’assessore all’Igiene urbana, Giulio Mannino, e dell’assessore alla Polizia municipale, Giuseppe Di Verde.

«I controlli eseguiti stamattina testimoniano la nostra fermezza nel contrastare le cattive abitudini che danneggiano la collettività e il decoro del nostro territorio. Ricordiamo a tutta la cittadinanza che il venerdì è destinato esclusivamente all’esposizione del secco indifferenziato. Non è tollerabile trovare plastica, carta o frazione organica all’interno dei sacchi destinati all’indifferenziato».

Poi l’appello ai residenti: «Rinnoviamo con forza l’invito a tutti i cittadini a effettuare una corretta raccolta differenziata, separando scrupolosamente i materiali prima di esporli».

Gli amministratori hanno annunciato che la stretta non si fermerà: «Tali operazioni di verifica, svolte in stretta collaborazione tra Ecolandia e il Comando di Polizia Municipale, non rimarranno un episodio isolato ma proseguiranno con fermezza anche nei giorni a venire».

Il Comune conta sulla collaborazione dell’intera comunità per mantenere un servizio efficiente, tutelare l’ambiente e non vanificare l’impegno dei cittadini virtuosi. Nuovi controlli sono attesi già nei prossimi giorni.