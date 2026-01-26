Palermo, controlli su sicurezza e lavoro nero: sanzioni per oltre 25mila euro

La settimana scorsa a Palermo è stata effettuata un’ispezione tecnica presso un’attività operante nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di articoli per l’illuminazione e materiale elettrico.

Nel corso dei controlli sono emerse diverse criticità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, è stato accertato che alcune scaffalature non erano adeguatamente ancorate, esponendo i lavoratori al rischio di caduta o investimento di materiali. Inoltre, è stata rilevata la mancanza di idonee misure e istruzioni per garantire una corretta evacuazione in caso di emergenza. La presenza di tramezzi non riportati nelle planimetrie ha infatti ostruito le vie di uscita, compromettendo il regolare deflusso verso le aree sicure.

Per le violazioni riscontrate sono state comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3.559,60 euro.

Durante lo stesso accesso ispettivo è stata controllata anche una ditta subappaltatrice operante nel settore dei servizi di pulizia. In questo caso è stata disposta la sospensione dell’attività per impiego di lavoro irregolare a causa del superamento del 10% di lavoro nero, in quanto entrambi i lavoratori presenti al momento del controllo sono risultati privi di regolare assunzione. Dagli accertamenti è inoltre emerso che la loro attività lavorativa si protraeva da oltre 60 giorni.

Alla ditta subappaltatrice è stata applicata la maxi-sanzione prevista per l’impiego di lavoro nero, per un importo complessivo pari a 21.700 euro.