Palermo, dopo l’incendio riapre l’ipermercato Spazio Conad al Conca d’Oro

Per oltre un mese i carrelli sono rimasti fermi, poi arriva il momento di ripartire. Venerdì 16 ottobre lo Spazio Conad del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo riapre al pubblico, a poco più di sei settimane dall’incendio del 1° settembre che ha colpito una parte del complesso.

Con l’ipermercato torna in funzione circa due terzi del Conca d’Oro, uno dei poli commerciali storici del capoluogo siciliano, il cui nome richiama quello della fertile pianura che circonda Palermo. Un risultato arrivato in tempi particolarmente rapidi.

Le fiamme non lo hanno toccato, ma le porte sono rimaste chiuse

Lo Spazio Conad non è stato raggiunto dal fuoco e non ha riportato danni strutturali. A fermarlo è stata la chiusura dell’intero centro commerciale, che ha reso necessaria la sospensione dell’attività anche all’interno dell’ipermercato.

Come ha fatto il Conca d’Oro a ripartire così in fretta?

La chiave è stata un doppio intervento: il ripristino degli impianti e la separazione in sicurezza delle aree danneggiate da quelle rimaste integre. Così una parte significativa delle attività ha potuto riaprire senza attendere il recupero completo delle zone più colpite dalle fiamme.

Dietro la ripartenza c’è un lavoro corale. L’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla hanno seguito il confronto e gli adempimenti necessari alla riapertura. Vigili del Fuoco e Protezione Civile hanno gestito l’emergenza e le attività legate alla sicurezza, mentre l’INPS ha curato l’attivazione degli strumenti di sostegno al reddito per i dipendenti durante lo stop. Conad ringrazia anche le organizzazioni sindacali per l’impegno messo in campo.

E i dipendenti, cosa è successo durante lo stop?

La tutela dei lavoratori è stata una priorità fin dai primi giorni dopo l’incendio. La proprietà del punto vendita si è attivata subito per salvaguardare tutti i posti di lavoro e garantire la continuità delle retribuzioni, confrontandosi con l’INPS e facendo scattare in tempi rapidi gli strumenti di sostegno al reddito.

Alcuni dipendenti sono già rientrati in servizio nei giorni scorsi. Con la riapertura dell’ipermercato, tutto il personale torna in piena attività.

Cosa ritroveranno i clienti venerdì

Tornano operativi tutti i reparti e i servizi dello Spazio Conad, dall’ortofrutta alla gastronomia, fino alla parafarmacia.

«Riaprire lo Spazio Conad a poco più di sei settimane dall’incendio è un risultato straordinario, reso possibile da un impegno comune e dalla capacità di individuare rapidamente soluzioni nel pieno rispetto della sicurezza», dichiara Riccardo Catania, Direttore Area Sicilia di PAC 2000A Conad. Il ringraziamento del dirigente va a istituzioni, enti e tecnici che hanno accompagnato il percorso.

Un grazie particolare, nelle parole di Catania, va al Socio Donato Abbate, che si è attivato fin dalle prime ore per tutelare i posti di lavoro, garantire continuità alle retribuzioni e sostenere i collaboratori durante la chiusura. «Ringrazio anche tutta la squadra dello Spazio Conad per il senso di responsabilità dimostrato, così come i clienti e la comunità palermitana per la vicinanza e la fiducia», ha aggiunto il direttore.

PAC 2000A Conad ha voluto ringraziare clienti e cittadini anche per i numerosi messaggi di solidarietà, vicinanza e fiducia rivolti al Socio e ai dipendenti durante le settimane di chiusura.

Chi c’è dietro lo Spazio Conad

Lo Spazio Conad fa capo a PAC 2000A Conad, la più grande cooperativa del Consorzio Conad in Italia e azienda leader nella grande distribuzione organizzata (GDO) del Centro e Sud Italia. Al centro del modello ci sono i Soci, gli imprenditori che gestiscono i singoli punti vendita: sono 1.106, distribuiti in cinque regioni, Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Ecco i numeri della cooperativa:

giro d’affari complessivo del Gruppo di 5,866 miliardi di euro , con una quota di mercato del 20,15%

, con una quota di mercato del 20,15% 1.678 punti vendita , di cui 123 concept store tra parafarmacie, negozi di animali, Ottico Conad e distributori di carburanti Conad Self

, di cui 123 concept store tra parafarmacie, negozi di animali, Ottico Conad e distributori di carburanti Conad Self fatturato complessivo della rete di 8,031 miliardi di euro

Il Conca d’Oro riparte così da due terzi della sua struttura, mentre per le aree più colpite dalle fiamme il recupero non è ancora completo.