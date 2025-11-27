Blitz antidroga da Monreale a Lercara: sequestrati soldi, cocaina e steroidi, 4 arresti

I carabinieri delle compagnie di Monreale, Corleone e Lercara Friddi, coadiuvati dalle unità cinofile di Palermo Villagrazia, nell’ambito delle operazioni di contrasto allo spaccio di droga eseguite nei territori di competenza, hanno fatto scattare le manette per 4 uomini di età compresa tra i 27 e i 46 anni. Tutti i soggetti, già noti alle forze dell’ordine, sono ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i militari della Stazione di Monreale, a seguito di un mirato servizio di osservazione, hanno perquisito l’abitazione di un 46enne palermitano. Il fiuto di Nadia, cane specializzato nella ricerca di droga, ha permesso di scovare, nascosti in diversi punti dell’appartamento, un panetto di hashish da 104 grammi, 75 grammi di cocaina suddivisa in tre dosi e 38 fiale di steroidi anabolizzanti vietati in Italia. Oltre allo stupefacente è stato recuperato vario materiale per il confezionamento e la somma di 3.770 euro, considerata provento dell’attività illecita.

In un distinto intervento, i carabinieri della compagnia di Corleone hanno arrestato in flagranza un 34enne del posto. L’uomo, mentre viaggiava a bordo di un autobus di linea, ha mostrato un atteggiamento particolarmente nervoso e agitato; un dettaglio che non è sfuggito a un Brigadiere libero dal servizio presente sullo stesso mezzo. Il militare ha subito allertato i colleghi di pattuglia e, arrivati al capolinea, l’indagato è stato fermato e controllato. Addosso all’uomo è stato rinvenuto un panetto di hashish del peso di 100 grammi.

Infine, i Carabinieri della Stazione di Lercara Friddi, durante un posto di blocco, hanno arrestato due giovani stranieri di 27 anni (uno dei quali riconosciuto perché già controllato in passato) che percorrevano in auto la strada statale 189 verso Agrigento. Fermati e sottoposti ad un’accurata ispezione, sono stati trovati in possesso di oltre 50 grammi tra cocaina, marijuana e hashish, oltre a 870 euro in contanti.

Tutti i provvedimenti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari dei Tribunali di Palermo e di Termini Imerese, mentre la droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi del Comando Provinciale di Palermo per le verifiche di rito. A margine dei controlli, i Carabinieri di Gangi hanno denunciato un 66enne che, guidando sotto l’effetto di stupefacenti, ha urtato con la propria auto un veicolo in sosta, fortunatamente senza causare feriti.