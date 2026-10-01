Palermo, si lancia dal balcone all’Uditore dopo lo sfratto: 31enne in codice rosso

Notte di paura all’Uditore, a Palermo. Un uomo di 31 anni si è lanciato dal balcone del primo piano di un palazzo ed è sopravvissuto. È ricoverato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia, con gravi traumi.

A dare l’allarme sono stati alcuni condomini. Lo hanno visto in piedi sul davanzale e hanno chiamato subito il 112. Solo pochi minuti prima, però, era stato lui stesso a telefonare al numero unico d’emergenza, annunciando di voler togliersi la vita perché stava per ricevere uno sfratto.

Soccorsi e ricovero

Quando i soccorritori sono arrivati, l’uomo era ancora in bilico sul davanzale. Si sono disposti sotto il balcone per provare a proteggerlo in caso di caduta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno dovuto abbattere un cancello in ferro che bloccava il passaggio. Raggiunto dal personale del 118, il 31enne è stato portato d’urgenza a Villa Sofia.