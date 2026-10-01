Osteoporosi, Donnattiva promuove la giornata di prevenzione a Villa Niscemi con Lagalla e Midiri

L’associazione Donnattiva, da sempre in prima linea per la prevenzione, promuove la manifestazione in programma il 18 ottobre 2026 nella Sala delle Carrozze di Villa Niscemi.

Palermo, 1 ottobre 2026 – Si svolgerà domenica 18 ottobre 2026, a partire dalle ore 08:30, nella suggestiva cornice della Sala delle Carrozze di Villa Niscemi a Palermo, la giornata di sensibilizzazione e approfondimento dal titolo “Giornata mondiale osteoporosi: conoscerla per prevenirla”.

L’evento è organizzato dalla Commissione distrettuale Rotary: Prevenzione Osteoporosi e dalla Fondazione Osteoporosi (Palermo), in collaborazione con SIOMMMS, A.S.S.O. AIDM, con il patrocinio dei club service cittadini e delle associazioni di settore.

L’associazione Donnattiva rinnova il proprio impegno concreto concedendo il patrocinio e sostenendo con convinzione l’iniziativa. Coerentemente con la propria filosofia e con lo slogan “Sempre a favore della prevenzione”, Donnattiva curerà direttamente la gestione e la comunicazione della giornata. Grazie alla rete di giornalisti che opera al proprio interno, l’associazione assicurerà una copertura mediatica capillare, per informare la cittadinanza sull’importanza vitale della diagnosi precoce.

L’osteoporosi è una patologia frequente, temibile e sottostimata, soprattutto per le complicanze legate alla perdita di massa ossea. L’approccio multidisciplinare e i percorsi diagnostico-terapeutici illustrati nel corso dell’incontro puntano a ridurre i tempi di attesa per la diagnosi e ad agevolare i pazienti in un percorso personalizzato.

Il programma della giornata

08:30-09:00 – Registrazione dei partecipanti.

09:00-09:30 – Introduzione e obiettivi: presentazione del convegno (Dott. Fabio Di Salvo), l’azione del Rotary per la prevenzione e la cura dell’osteoporosi (Dott. Sergio Salomone), l’impegno su scala nazionale della Fondazione Osteoporosi (Prof. Giancarlo Isaia).

09:30-10:00 – Interventi programmati e saluti istituzionali, tra cui quelli del sindaco della Città Metropolitana di Palermo, Prof. Roberto Lagalla, e del Magnifico Rettore dell’UNIPA, Prof. Massimo Midiri.

10:00-11:15 – Il parere degli esperti, con la moderazione del Dott. Sergio Salomone e della Dott.ssa Giuseppina Barbera. Interventi degli specialisti su: stato dell’arte dell’osteoporosi, osteoporosi secondaria, trattamenti diagnostici, cenni sulle terapie, fratture da fragilità, attività fisica, ruolo del Centro Prescrittore (ASP Palermo), alimentazione, riabilitazione e ruolo dell’odontoiatra.

11:15-12:15 – Tavola rotonda interattiva con i partecipanti (discussant: Dott.ssa Antonietta Matina e Dott. Dario Caracappa).

12:15-12:30 – Considerazioni finali e take home messages a cura del Dott. Sergio Salomone.