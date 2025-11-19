Banda del buco scatenata a Palermo: dopo il Conad svaligiato l’Hard Discount

Banda del buco in azione a Palermo. Nel mirino è finito l’Hard Discount in via Placido Rizzotto. I malviventi hanno praticato un varco nella parete e poi, utilizzando un flex, hanno forzato la cassaforte trafugando circa 40 mila euro. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per identificare i responsabili. Sono state acquisite le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza. È il secondo raid perpetrato con le stesse modalità e con lo stesso bottino.

Qualche giorno fa era stato colpito il Conad in via dell’Orsa Minore. Anche in quel frangente la tecnica utilizzata è stata la medesima. I ladri si sono introdotti dal tetto del supermercato Conad in via dell’Orsa Minore a Palermo. La banda del buco è riuscita ad entrare nell’esercizio commerciale e a sottrarre 40 mila euro custoditi all’interno della cassaforte. A scoprire l’accaduto sono stati i dipendenti all’apertura dell’attività. Le indagini sono condotte dai poliziotti che hanno visionato i filmati delle telecamere di sicurezza. È intervenuta anche la Scientifica che ha effettuato i rilievi per individuare tracce utili a rintracciare gli autori del furto.