Dramma a Trapani, bimbo cade dal balcone al terzo piano, è gravissimo

Attimi di terrore puro in via Pantelleria, nel cuore di Trapani, dove la vita di un bambino di appena dieci anni è ora appesa a un filo. Il piccolo è precipitato dal balcone della sua abitazione, un volo terribile dal terzo piano di un palazzo che ha lasciato l’intero quartiere con il fiato sospeso.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118. I sanitari, dopo aver prestato le prime, disperate cure sul selciato, hanno caricato il bambino e sono partiti a sirene spiegate verso l’ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e la prognosi resta riservata.

Gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti sul luogo della tragedia, hanno transennato l’area ed effettuato i primi rilievi, ascoltando i familiari e i vicini nel tentativo di ricostruire i frammenti di quei pochi, drammatici istanti che hanno preceduto la caduta. Le indagini sono in corso.

