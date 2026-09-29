Rapinano il Gold Bet a Palermo, ma c’è la Polizia: arrestasti due uomini di Ballarò

Rapina ieri sera a Palermo al centro Gold Bet all’angolo tra corso Tukory e via Francesco Paolo Perez. Due uomini armati e con il volto coperto da un passamontagna hanno fatto irruzione all’interno del centro scommesse poco prima dell’inizio della partita dell’Italia.

La loro fuga con il denaro sottratto è stata tuttavia bloccata dai poliziotti giunti sul posto. I due sono entrambi originari del quartiere Ballarò. Il colpo si è consumato davanti a numerosi passanti e automobilisti che transitavano lungo la strada.