Cronaca

Rapinano il Gold Bet a Palermo, ma c’è la Polizia: arrestasti due uomini di Ballarò

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Rapina ieri sera a Palermo al centro Gold Bet all’angolo tra corso Tukory e via Francesco Paolo Perez. Due uomini armati e con il volto coperto da un passamontagna hanno fatto irruzione all’interno del centro scommesse poco prima dell’inizio della partita dell’Italia.

La loro fuga con il denaro sottratto è stata tuttavia bloccata dai poliziotti giunti sul posto. I due sono entrambi originari del quartiere Ballarò. Il colpo si è consumato davanti a numerosi passanti e automobilisti che transitavano lungo la strada.

Consigliati per te

  1. Aggiungi Diretta Sicilia alle Fonti preferite su Google
  2. Rapina e spari a Mondello, arrestati due uomini: c’è anche un giro di droga e armi
  3. Palermo, turiste inseguite e rapinate a Ballarò: presi i due aggressori
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Moglie riceve foto da amico, marito in preda alla gelosia lo insegue sulla Statale e tenta di dargli fuoco
Agrigento Cronaca
Scoperto il deposito della droga allo Zen; marito e moglie arrestati dai Carabinieri
Cronaca Palermo
Trovato morto in casa un uomo: si sospetta un malore
Agrigento Cronaca
Palermo, turisti massacrati di botte in piazza Sant’Anna, arrestati 4 giovani
Cronaca Palermo
L’Etna si risveglia con forza: nube di cenere alta 4 km e allerta rossa
Catania Cronaca