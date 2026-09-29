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Trovato morto in casa un uomo: si sospetta un malore

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Tragedia nella serata di ieri in via Pietro Micca, nella zona sottostante via Manzoni, ad Agrigento. Il corpo senza vita di un uomo di 74 anni è stato rinvenuto all’interno della sua abitazione.

A far scattare l’allarme sarebbe stata la necessità di forzare la porta dell’appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno effettuato la macabra scoperta.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano potrebbe essere stato colpito da un improvviso malore che non gli avrebbe lasciato scampo. Durante un primo sopralluogo non sarebbero emersi elementi tali da far pensare a una morte violenta.

Saranno comunque gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire le cause del decesso e a ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo.

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